她醉倒騎樓遭帶進房！被毆又性侵　只好全裸跳窗求救

▲女子不堪凌虐，全裸跳窗求救。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者吳銘峯／台北報導

新北市王姓男子去年4月間的清晨，在蘆洲區「撿屍」一名醉女，帶上計程車到三重開房性侵得逞。不僅如此，王男還毆打女子，女子不堪凌虐，不顧自己一絲不掛，全裸從旅館2樓跳窗，衝到店家內求救。一審將王男判刑6年4月，二審改判4年6月。案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，現年50歲的王男，四處打零工維生。去年4月19日，清晨4點多，他在蘆洲區三民路某卡拉OK店騎樓下，發現一名醉倒在地的女子。王男心生歹念，假意叫醒女子，還叫了計程車假裝要送女子回家。但女子泥醉，王男就將女子帶到三重區某旅館內，開房性侵得逞。

過程中，王男毆打女子頭臉、身軀，女子身上多處受傷，還被王男性侵。王男完事後，女子打算穿衣離去，但王男不放行，將女子全身扒光，強拖到浴室沖水，並以蓮蓬頭毆打女子頭臉，女子因傷口遭水沖洗，痛得哇哇大叫。最後女子不堪凌虐，趁著王男不注意時，不顧自己一絲不掛，打開房門衝出，在走廊上大聲呼叫，最後打開旅館二樓窗戶，縱身一跳，全裸衝進一旁的豆漿店求救。

警方到場逮捕王男，王男一開始矢口否認犯罪，但女子指證歷歷，再加上驗傷單、現場各樣跡證，王男最後坦承犯罪。檢方對他提起公訴。

一審法院審理時，王男向法院哀求，說自己有2名小孩要扶養，請求輕判；但一審法院認為他惡性重大，重判有期徒刑6年4月，另依傷害罪判刑2月、得易科罰金。案件上訴二審後，高院改將他判刑4年6月，另外傷害罪部分駁回上訴，先行定讞。性侵部分在上訴第三審，最高法院3日駁回上訴定讞。