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變態狼專挑「男學生」下手　騎單車追被害者狠嗆「我能找到你」

▲遼寧鐵嶺一名變態狼專挑男學生下手性侵。（圖／翻攝新聞坊）

▲遼寧鐵嶺一名變態狼（藍衣騎車者）專挑男學生下手性侵。（圖／翻攝新聞坊）

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧鐵嶺一名男學生小明（化名）16日在回家路上遇到一名陌生男子佯裝學校老師。小明在該男子的話術下隨他至一棟居民樓的樓梯間，差一點被性侵得逞，小明奮力掙扎逃脫魔掌後，直接跳上一台計程車，該名男子竟還騎著腳踏車緊追並怒嗆，「我認識你，也能找到你。」

▲遼寧鐵嶺一名變態狼專挑男學生下手性侵。（圖／翻攝新聞坊）

▲這名變態狼將男學生騙至樓梯間意圖性侵。（圖／翻攝新聞坊）

《新聞坊》報導，小明從學校請假回家，途中被一名陌生男子攔住，該男子聲稱自己是學校老師，在抓逃課學生。起初小明雖然感到懷疑，但該男子又說出另一位老師的名字，使小明放鬆警惕。男子以查驗小明請假條真假為由，將其騙至附近一居民樓樓梯間內。

沒想到，兩人進入樓梯間後，這名男子突然露出醜惡嘴臉，意圖對小明實施性侵。在小明強烈反抗的過程中，男子甚至拿出噴霧劑噴灑小明眼睛，還用電擊棒企圖讓小明失去反抗能力，同時還一邊對小明進行猥褻。

小明掙脫後一路狂奔，該名男子則是騎著腳踏車在後追趕，直至小明攔下計程車離開，該名男子才停止追趕並大聲叫囂，「我認識你，也能找到你」隨後悻悻然地離開。

▲遼寧鐵嶺一名變態狼專挑男學生下手性侵。（圖／翻攝新聞坊）

▲秦姓犯嫌被警方逮捕。（圖／翻攝新聞坊）

警方接獲小明報案後，隨即展開調查，經過數日蹲守，終於在23日將41歲的秦姓犯嫌逮捕歸案。消息在網路上曝光也引起網友討論，有網友指出，這名秦姓犯嫌20年前就在遊戲廳、學校一帶恐嚇搶劫中小學生，連自己也差點被劫，身邊的同學都知道他。
 

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