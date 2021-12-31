女大生傳裸照「請我喝酒能亂性」　真遭2學長性侵死在床上

▲金仙花平日作風大膽，案發時還未滿18歲。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸吉林延邊大學一名護理系大一女學生金仙花（化名），經常給大二的學長趙南植發裸照，還說「請我喝酒，喝盡興了還能亂性」。結果一次酒醉後，被趙南植與室友金宗信輪流性侵，最終因食物阻塞呼吸道窒息死亡。如今兩男被法官認定觸犯強姦罪，分別被判刑8年和12年。

據《九派新聞》報導，趙南植與金宗信皆為延邊大學漢語言文學專業在校大二學生，去年12月30日凌晨一起到醬湯館喝酒。期間，趙南植一直保持與金仙花聊天，對方說也想要喝酒，便相約稍晚過來，他隨即轉頭對其他好友說，「這個女孩是護理系的，特別騷」，之後還秀出金仙花發來的裸照。

▲趙南植事後回憶稱，金仙花喝烈酒「幾乎都是一口乾」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

金仙花凌晨3時30分抵達醬湯館，與趙南植一行人一起喝酒。趙南植事後回憶稱，「她喝的白酒，幾乎都是一口乾」，還把腿放在自己的大腿上。醬湯館的工作人員也記得，這個女孩喝酒很快。

1小時後，金仙花因喝多開始嘔吐、並失去意識，幾個男生將她送到附近的旅館。而後趙南植與金宗信留下來，趁金仙花沒有意識時先是撫摸了她的胸部，然後脫掉她的胸罩和內褲，之後輪流性侵，還將過程拍成影片發送給室友。不過金宗信稱，自己的性侵行為並沒有「成功」，「摸了胸部、肚子等部位，想吐就去衛生間了。」

趙南植與金宗信睡醒後便離開旅館，同天下午工作人員發現金仙花死在床上。在現場，民警們看見金仙花俯臥於床上，下半身蓋有白色棉被，掀開被子可見屍體上身穿著黑色高領長袖，下身穿著牛仔褲和肉色絲襪。

經鑒定，被害人金仙花是酒後食物返流阻塞呼吸道，導致窒息而死亡，心腔血中檢出乙醇含量是485.52mg/100ml。

案發後，民警扣押了趙南植與金宗信的手機，並通過微信聊天記錄發現，金仙花確實經常給趙南植發女性裸照，說自己經常喝酒，「看裸照有什麼意思？請我喝酒，喝盡興了還能亂性」。趙南植當即回稱，下次喝酒帶上她，而金仙花表示同意。

案發前一日晚間，趙南植與金仙花則一直聊天說喝酒的事。金仙花說，「你吊起了我喝酒的慾望。」趙南植則回覆，「你來不合適，都是男的。」到了凌晨2點，金仙花問趙南植「你想讓我過去嗎？」，並索要了車費。

金仙花的父親稱，女兒與自己最後一次聯繫是案發2天前；女兒沒有什麼不良嗜好，只是學習成績不好，今年剛考上了延邊大學護理專業，國中叛逆期時，曾因父女吵架用小刀刮傷手腕，留下多處刮痕。

在金仙花室友眼中，她也是個「叛逆少女」，平時喝酒，成績也不好，也有過夜不歸宿的時候，「她喜歡在朋友圈發一些性感女生的照片，有時穿暴露的衣服自拍。」

此案日前宣判。法院最終判決，被告人趙南植、金宗信違背婦女意志，輪流與因醉酒無法反抗的婦女發生性關係，其行為已構成強姦罪，並具有輪姦情節。在共同犯罪中，被告人金宗信起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。二被告人到案後如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。最後，趙南植犯強姦罪，被判處有期徒刑12年；金宗信犯強姦罪，被判處有期徒刑8年。