　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獸父4年性侵猥褻92次！　辯女兒「性成癮」被情慾綑綁才亂倫

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女兒因好不容易等回爸爸出獄，抱著不想再失去的心理長年隱忍獸父的變態行為。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者張靖榕／綜合報導

台北內湖一名獸父從女兒升上國一後，便開始長達4年至少86次的性侵行為，被告後竟辯稱因女兒疑似有「性成癮症」，為了確保女兒不會和男同學亂來、不避孕，自己才會親自上陣解決「受情慾綑綁」的女兒。

判決書指出，該名獸父自2016年6月到2017年5月間，開始對未滿14歲的國一女兒小華（化名）展露獸慾，利用她受到他照顧、養護而不敢輕易拒絕的心理，進到她房間以生殖器摩擦小華陰部的方式猥褻得逞3次，之後又想和小華進一步發生性關係，直到她喊痛才停手，又改以手指侵犯小華下體，之後又用陰莖性交得逞一次。

獸父等到小華14歲後，2017年5月到2019年5月間，利用同樣手法進到小華臥室內，性侵小華至少70次；之後又在2019年5月至2020年3月間，對年紀剛滿16歲的小華性侵多達15次。同樣誇張的是，獸父還購入白紫色按摩棒要求小華當場使用給他看，並用手機錄下猥褻影片。

小華報警表示多年來隱忍父親的行為，是因為父親之前坐過牢，出獄後她感到好不容易得到一個父親，因此當被父親猥褻、性侵時儘管痛苦，也不忍心告發父親。

小華指出父親平常都很疼愛她，但對她的性侵是循序漸進，從撫摸、磨蹭再到用生殖器插入，「我有跟他說我很不喜歡這樣，叫他不要這樣，他都會跟我道歉，但會叫我把訊息刪掉，怕被警察發現。」起初她都會試圖反抗，用力拉緊衣服要獸父不要再這樣，但因獸父力氣很大，還會把她嘴巴捂住，告訴她若把事情講出去，他就又要被抓去關，於是反抗無效後，「所以我就躺著不動，等他結束再去整理，我沒有呼救，因為怕他再被抓去關。」

小華說獸父到後來會開始不斷暗示她，若告發的話她就會沒有爸媽；此外小華日常生活也受到獸父監控，如和女性朋友出門，只要5到10分鐘內不回訊息，獸父就會問「在做什麼」，超過15分鐘不回訊息，視訊電話就立刻打來。她表示平常有寫日記習慣，終於報警控告父親的契機，是一次父親翻看她的日記，質問她和前男友是否發生性關係，備受委屈的她終於覺得受夠了，才狠下心提告。

一審法官審酌獸父與小華關係，判處獸父16年徒刑；獸父不服上訴，表示「本案是一件悲劇，是我竭盡心力向外求助仍無法逃脫的悲劇。」他辯稱和小華父女倆相依為命，有難以和外人說的苦楚，而他注意到自從小華升上國一後疑似罹患「性成癮症」，還和多名男同學發生性關係，因此他除了以父親身分向對方提告外，還主動帶著女兒四處求醫，都無法改善女兒的情況，念在父女倆感情深厚，他擔心女兒的性慾會被其他男人利用，而且可能還不會避孕，擔心女兒在各種情況下受到情慾綑綁，才會決定違反常倫和小華性交。

高等法院法官審酌，獸父在明知小華未滿14歲、14歲未滿16歲，以及未滿18歲時，利用權勢不對等等情況仍強行猥褻小華3次、性侵至少86次，是犯罪事實，且獸父也坦承和小華發生關係。認定性侵次數方面，則依獸父購買保險套的數量估算，若依被害人證稱的頻率與時間區間，實際性侵次數應破100次。

因此法官依對未成年女子性交罪、利用權勢性交罪等6最各判處1年至4年不等刑期，合併應執行16年徒刑。

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
最大紅包看這次！抽中大賺32萬　力智今起公開申購3天
旅美投手胡智為求婚前樂天女孩艾璐　甜曬喜訊「謝謝妳相信我」
高雄酒駕撞毀一家四口！林阿嬤憔悴坐病房外　2個原因不敢回家
金曲歌后開唱「離奇大走音」震撼PTT！　車禍現場超慘烈…原因
北市再爆3家防疫旅館群聚　累計6間淪陷！這區最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女童尿床！惡保母聯手小王虐死　資深警：沒看過這麼殘忍手法

獸父4年性侵猥褻92次！　辯女兒「性成癮」被情慾綑綁才亂倫

女同事穿破洞牛仔褲　調查官摸腿問「冷不冷」性騷5女下場曝

國二南下38K晚間「5車連環追撞」　2人輕傷送醫

新莊59歲男「疑吸毒過量」暴斃　警入屋搜出毒品吸食器

高雄酒駕撞毀一家四口！林阿嬤憔悴坐病房外　2個原因不敢回家

酒駕也要續攤！跨年前1小時…新北男闖紅燈遭逮　蹲警局陪倒數

快訊／台大法律系男學生驚傳宿舍墜樓亡

老翁嘉義登山失蹤1天　步道「一張糖果紙」成救援關鍵

轎車行駛巷弄…撞上突然衝出的8歲男童！網友砲翻：是父母的問題

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

女童尿床！惡保母聯手小王虐死　資深警：沒看過這麼殘忍手法

獸父4年性侵猥褻92次！　辯女兒「性成癮」被情慾綑綁才亂倫

女同事穿破洞牛仔褲　調查官摸腿問「冷不冷」性騷5女下場曝

國二南下38K晚間「5車連環追撞」　2人輕傷送醫

新莊59歲男「疑吸毒過量」暴斃　警入屋搜出毒品吸食器

高雄酒駕撞毀一家四口！林阿嬤憔悴坐病房外　2個原因不敢回家

酒駕也要續攤！跨年前1小時…新北男闖紅燈遭逮　蹲警局陪倒數

快訊／台大法律系男學生驚傳宿舍墜樓亡

老翁嘉義登山失蹤1天　步道「一張糖果紙」成救援關鍵

轎車行駛巷弄…撞上突然衝出的8歲男童！網友砲翻：是父母的問題

女童尿床！惡保母聯手小王虐死　資深警：沒看過這麼殘忍手法

美MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山剩白骨！弔詭死因吸關注

胡智為求婚成功！情定樂天女孩「艾璐」　兄弟鄭凱文見證

李靚蕾翻版！陸男星驚爆「婚內出軌」　前妻出槌列4罪狀痛訴離婚騙局

旅美投手胡智為求婚前樂天女孩艾璐　甜曬喜訊「謝謝妳相信我」

TVB視后爆冷門網怒譙吃屎…陳曉逆風發祝賀文！　深夜大戰酸民

最大紅包看這次！抽中大賺32萬　力智今起公開申購3天

立陶宛遭中國惡意擋關　台灣相挺！2萬瓶酒全包了

獸父4年性侵猥褻92次！　辯女兒「性成癮」被情慾綑綁才亂倫

1月可能是下波本土疫情爆發點　台大醫曝染疫風險最高族群

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

社會熱門新聞

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

快訊／國道3號15車連環撞！

快訊／台大法律男學生宿舍墜樓亡

醉男坐馬路遭輾過　22歲女駕駛撞死人嚇傻

路口對嗆公車伯　重機男「越級」打怪更慘

聯結車撞破分隔島釀13車連環撞　女駕駛目擊尖叫　

轎車撞上8歲男童！網：父母的問題

新北男續攤酒駕遭逮　蹲警局陪倒數

老翁登山失蹤　糖果紙成救援關鍵

新莊男疑吸毒暴斃　警入屋搜出毒品吸食器

國二南下38公里5車連撞　2人輕傷送醫

車亂停擋出口　遭地主「五花大綁」

下交流道插隊　他被罰3000不服上訴結果曝

更多熱門

相關新聞

即／北市內湖民宅大火！

即／北市內湖民宅大火！

台北市內湖區內湖路二段一處民宅今（2日）下午發生火警，現場火勢猛烈，屋內民眾急忙逃出，警消獲報後已到場搶救，至於是否有人員傷亡，以及詳細火警原因，仍有待調查釐清。

19歲女大生慘遭分屍　頭被丟進熱水煮

19歲女大生慘遭分屍　頭被丟進熱水煮

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

變態狼專挑「男學生」下手 騎單車追被害者狠嗆「我能找到你」

變態狼專挑「男學生」下手 騎單車追被害者狠嗆「我能找到你」

北韓正妹遭富二代船上狠虐！丟水裡淪浮屍

北韓正妹遭富二代船上狠虐！丟水裡淪浮屍

關鍵字：

性侵內湖

讀者迴響

熱門新聞

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

雷／《全明星3》紅藍隊長出爐！

王力宏原本也要唱跨年！「彩排錄音曝光」粉絲哭了

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

小家庭每月「狂燒10萬」　網驚：太省了吧

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲急凍13度

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

快訊／國道3號15車連環撞！

吃火鍋「1週極限次數」曝！醫警告：超過傷心腎

4歲童遭鄰居拐賣　隔33年手繪地圖找到媽媽

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面