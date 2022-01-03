獸父4年性侵猥褻92次！　辯女兒「性成癮」被情慾綑綁才亂倫

▲女兒因好不容易等回爸爸出獄，抱著不想再失去的心理長年隱忍獸父的變態行為。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者張靖榕／綜合報導

台北內湖一名獸父從女兒升上國一後，便開始長達4年至少86次的性侵行為，被告後竟辯稱因女兒疑似有「性成癮症」，為了確保女兒不會和男同學亂來、不避孕，自己才會親自上陣解決「受情慾綑綁」的女兒。

判決書指出，該名獸父自2016年6月到2017年5月間，開始對未滿14歲的國一女兒小華（化名）展露獸慾，利用她受到他照顧、養護而不敢輕易拒絕的心理，進到她房間以生殖器摩擦小華陰部的方式猥褻得逞3次，之後又想和小華進一步發生性關係，直到她喊痛才停手，又改以手指侵犯小華下體，之後又用陰莖性交得逞一次。

獸父等到小華14歲後，2017年5月到2019年5月間，利用同樣手法進到小華臥室內，性侵小華至少70次；之後又在2019年5月至2020年3月間，對年紀剛滿16歲的小華性侵多達15次。同樣誇張的是，獸父還購入白紫色按摩棒要求小華當場使用給他看，並用手機錄下猥褻影片。

小華報警表示多年來隱忍父親的行為，是因為父親之前坐過牢，出獄後她感到好不容易得到一個父親，因此當被父親猥褻、性侵時儘管痛苦，也不忍心告發父親。

小華指出父親平常都很疼愛她，但對她的性侵是循序漸進，從撫摸、磨蹭再到用生殖器插入，「我有跟他說我很不喜歡這樣，叫他不要這樣，他都會跟我道歉，但會叫我把訊息刪掉，怕被警察發現。」起初她都會試圖反抗，用力拉緊衣服要獸父不要再這樣，但因獸父力氣很大，還會把她嘴巴捂住，告訴她若把事情講出去，他就又要被抓去關，於是反抗無效後，「所以我就躺著不動，等他結束再去整理，我沒有呼救，因為怕他再被抓去關。」

小華說獸父到後來會開始不斷暗示她，若告發的話她就會沒有爸媽；此外小華日常生活也受到獸父監控，如和女性朋友出門，只要5到10分鐘內不回訊息，獸父就會問「在做什麼」，超過15分鐘不回訊息，視訊電話就立刻打來。她表示平常有寫日記習慣，終於報警控告父親的契機，是一次父親翻看她的日記，質問她和前男友是否發生性關係，備受委屈的她終於覺得受夠了，才狠下心提告。

一審法官審酌獸父與小華關係，判處獸父16年徒刑；獸父不服上訴，表示「本案是一件悲劇，是我竭盡心力向外求助仍無法逃脫的悲劇。」他辯稱和小華父女倆相依為命，有難以和外人說的苦楚，而他注意到自從小華升上國一後疑似罹患「性成癮症」，還和多名男同學發生性關係，因此他除了以父親身分向對方提告外，還主動帶著女兒四處求醫，都無法改善女兒的情況，念在父女倆感情深厚，他擔心女兒的性慾會被其他男人利用，而且可能還不會避孕，擔心女兒在各種情況下受到情慾綑綁，才會決定違反常倫和小華性交。

高等法院法官審酌，獸父在明知小華未滿14歲、14歲未滿16歲，以及未滿18歲時，利用權勢不對等等情況仍強行猥褻小華3次、性侵至少86次，是犯罪事實，且獸父也坦承和小華發生關係。認定性侵次數方面，則依獸父購買保險套的數量估算，若依被害人證稱的頻率與時間區間，實際性侵次數應破100次。

因此法官依對未成年女子性交罪、利用權勢性交罪等6最各判處1年至4年不等刑期，合併應執行16年徒刑。