寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創入冬新低溫

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（3日）提醒，下周有波強冷空氣南下，可能有機會創下今年入冬新紀錄。氣象專家李富城則分析，下周一有「相當強的冷氣團也好、寒流也好」，台北市很可能降到10度或10度以下低溫。

彭啟明在臉書說，這周仍維持東北風的天氣型態，但強弱有差別，2日東北風增強，北部、東半部溫度略下滑，也轉偏陰沉偶陣雨，並延續到今天上半天；這波在這兩天隨著高壓東移，台灣附近將轉為東北偏東風，溫度也再度回溫一些，會持續到周二。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明表示，周三下半天開始，新一波東北風的前緣發展的鋒面雲系接近，台灣附近的水氣增多，東北風也逐步增強，延續到周四、周五到周末，溫度也會略降一點；不過，近期都不算溫度降太低，北部、東半部雲量較多，是東北風的迎風面有時溫度下滑會略多一些，大約每天有2、3度的差異。

彭啟明指出，例如今天清晨溫度在北部都還有16-17度，空曠低溫15度；中部許多地方較為晴朗，清晨輻射冷卻，反而只有12-14度，空曠低溫11度；南部14-15度，空曠低溫13-14度。

彭啟明說，但北部白天回溫有限，才約20度上下，中南部卻可以到24-27度，台灣南北的落差相當大，如果快速南來北往，衣服的裝扮調整要多注意；到這周末，北部東半部低溫會下看14-15度，略下滑一些。

▼下周強冷空氣報到。（圖／資料照）

彭啟明提醒，下一波變化時間點會在下周，預期會較這周低溫許多，有波強冷空氣南下，是否會創下今年入冬新紀錄仍有待觀察，可能有機會，但仍有許多變化空間；主要是冷空氣南下行經的方向，台灣位於偏南的尾端，如果有點偏差沒有正對準台灣，有時附近很冷，台灣卻不受影響，差異非常大。

李富城則說，下周一會有相當強的冷氣團也好，寒流也好，會非常冷，下周一及之後幾天溫度會持續下降，台北市很可能降到10度或以下。對於下周是否會有強冷空氣，中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，還有不確定性，仍要再觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

