　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10歲女童小琉球吃「海龜棒棒糖」卡咽喉　海巡哈姆立克法救命

記者陳崑福／屏東報導

1名10歲女童和家人到小琉球旅遊，今(2)日下午回程在吃海龜棒棒糖時卻噎住喉嚨，呼吸困難，家人大叫求助，海巡人員聞訊前往了解，利用哈姆立克法進行搶救，經1分鐘搶救，終於吐出該支棒棒糖，並由救護車送往當衛生所檢查，幸無大礙，家屬對海巡人員及時救援相當感激。

▲第五岸巡隊琉球安檢所人員以哈姆立克法搶救被棒棒糖噎住的女童 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲第五岸巡隊琉球安檢所人員以哈姆立克法搶救被棒棒糖噎住的女童 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲第五岸巡隊琉球安檢所人員以哈姆立克法搶救被棒棒糖噎住的女童 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲第五岸巡隊琉球安檢所人員以哈姆立克法搶救被棒棒糖噎住的女童 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員於今天下午下午約莫2時許，發現一名年約10歲女孩於小琉球聯營處碼頭遭異物噎喉，海巡同仁發現立即實施哈姆立克搶救，成功化解危機。

▲第五岸巡隊琉球安檢所人員以哈姆立克法搶救被棒棒糖噎住的女童 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今天是2022年元旦3天連假後一天，下午2時左右，小琉球客船碼頭人來人往，突見一女孩被人潮團團圍住，家屬在一旁相當緊張並呼叫求救。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所客檢執勤人員聽聞後，隨即上前了解狀況，發現女孩是遭棒棒糖噎住喉嚨且有出血，情況相當危急，即刻站在她身後實施哈姆立克法急救，不斷壓迫女孩腹部迫使異物咳出，當時女孩表情相當痛苦，臉色發青幾乎快要休克。

但是海巡人員仍不放棄持續施救，直到她將噎住咽喉的海龜棒棒糖咳出，發現原來是當地販售的海龜棒棒糖，順利救回女孩，海巡人員邊安撫她情緒並讓她坐著休息，等待救護車送往琉球鄉衛生所就醫，經檢查無礙後，已與家屬搭乘客船下島。

第五岸巡隊表示，民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線，海巡署會全力救助。

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
結婚對象不考慮空姐！4航空機師開條件：溫柔體貼不強勢
吃火鍋「1週極限次數」曝！醫警告：超過傷心腎
女友跨年帶妝睡！他驚覺「3年沒看過素顏」　逼問原因臉垮了
19歲女歌手尺度大解放！辣拍三點式內衣照
喜來登下午茶「一次漲500」　原因曝光
女駕駛撞死人「極大驚嚇」！醉男坐馬路遭輾　路人衝上去CPR
瑞莎假日還在教選手！1張圖洩「培育人才心聲」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轎車行駛巷弄…撞上突然衝出的8歲男童！網友砲翻：是父母的問題

10歲女童小琉球吃「海龜棒棒糖」卡咽喉　海巡哈姆立克法救命

22歲女駕駛撞死人「極大驚嚇」！醉男坐馬路遭輾　路人衝上去CPR

男載友人趕跨年聚餐闖紅燈　意外讓他身分曝光

BMW行駛中掉出1女！目擊者以為擄人急報警...揪出駕駛是通緝犯

台南市北區護膚養生館火警　消防15車38人搶救！1男1女送醫

群組揚言「劫機炸台北101」！警方掌握IP要辦了　加強巡邏101

快訊／台南翁元旦登「霹靂山步道」失蹤　1天後找到人了

快訊／北市內湖民宅大火！濃煙狂竄　住戶急逃生

高雄重機男路口對嗆公車伯　罰很大！他「越級」打怪下場慘

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

轎車行駛巷弄…撞上突然衝出的8歲男童！網友砲翻：是父母的問題

10歲女童小琉球吃「海龜棒棒糖」卡咽喉　海巡哈姆立克法救命

22歲女駕駛撞死人「極大驚嚇」！醉男坐馬路遭輾　路人衝上去CPR

男載友人趕跨年聚餐闖紅燈　意外讓他身分曝光

BMW行駛中掉出1女！目擊者以為擄人急報警...揪出駕駛是通緝犯

台南市北區護膚養生館火警　消防15車38人搶救！1男1女送醫

群組揚言「劫機炸台北101」！警方掌握IP要辦了　加強巡邏101

快訊／台南翁元旦登「霹靂山步道」失蹤　1天後找到人了

快訊／北市內湖民宅大火！濃煙狂竄　住戶急逃生

高雄重機男路口對嗆公車伯　罰很大！他「越級」打怪下場慘

不加敬語＋端碗扒飯！熱戀妹慘被韓國男友「怒甩巴掌」　網掀論戰

睽違2季再繳雙位數得分　呂冠霆繳代表作直呼感動

點燈祈福旺季　侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施

「球給志傑」戰術再現　許晉哲：不要怪林志傑打到40歲

這2種運動不僅變瘦還能更年輕　「不老酶」活性增三倍

梅西染疫在阿根廷隔離　大巴黎主帥：等他檢測轉陰性就會回法國

轎車行駛巷弄…撞上突然衝出的8歲男童！網友砲翻：是父母的問題

教育部校園大會師全國選拔賽　基隆3校獲獎全壘打

安德魯加菲爾德有望再演《蜘蛛人》？替身親回應網一看超嗨

重現野獸招牌大轉身　林志傑：很久沒用就用一下！

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

社會熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

現場慘照曝！國3曳引車衝對向車道卡護欄

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

高中情侶「校內狂啪」每周3次！　男方媽慘賠20萬元

高雄妹KTV喝到斷片　回家洗澡看下面嚇壞報警

醉男坐路中遭輾斃　年輕女駕駛嚇壞：沒看到人

聯結車撞破分隔島釀13車連環撞　女駕駛目擊尖叫　

下交流道插隊　他被罰3000不服上訴結果曝

台中滷味店氣爆畫面曝！2警衝店內搶救老闆娘

車亂停擋出口遭膠帶五花大綁　地主霸氣留言

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」氣炸

遭美髮師襲胸！正妹「視訊求救網友」

醉男躺車道　9車閃避「第10台車當場輾斃他」

桃園型男股長獨攀中央尖山罹難　遺體吊掛下山

更多熱門

相關新聞

醉男坐馬路遭輾過　22歲女駕駛撞死人嚇傻

醉男坐馬路遭輾過　22歲女駕駛撞死人嚇傻

屏東市西區公有市場附近1日發生一起死亡車禍，68歲沈姓男子疑似酒醉，跌坐在馬路中央，讓車輛被迫紛紛閃避，不料22歲何姓女駕駛疑似未注意，直接開車輾過，導致沈男當場失去呼吸心跳。附近民眾目睹，紛紛上前CPR，無奈沈男送醫後仍傷重不治。事後，何女驚嚇表示「沒看到有人」，但仍被依過失致死罪送辦。

男載友人跨年闖紅燈　意外讓他曝光

男載友人跨年闖紅燈　意外讓他曝光

李智凱開球秀後空翻　愛妻甜蜜現身

李智凱開球秀後空翻　愛妻甜蜜現身

快訊／台南翁元旦登「霹靂山步道」失找到了

快訊／台南翁元旦登「霹靂山步道」失找到了

即／北市內湖民宅大火！

即／北市內湖民宅大火！

關鍵字：

海巡署棒棒糖小琉球咽喉哈姆立克第5岸巡隊影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

快訊／韓國瑜宣布「新身份」　上萬韓粉High翻

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面