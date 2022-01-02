10歲女童小琉球吃「海龜棒棒糖」卡咽喉　海巡哈姆立克法救命

記者陳崑福／屏東報導

1名10歲女童和家人到小琉球旅遊，今(2)日下午回程在吃海龜棒棒糖時卻噎住喉嚨，呼吸困難，家人大叫求助，海巡人員聞訊前往了解，利用哈姆立克法進行搶救，經1分鐘搶救，終於吐出該支棒棒糖，並由救護車送往當衛生所檢查，幸無大礙，家屬對海巡人員及時救援相當感激。

▲第五岸巡隊琉球安檢所人員以哈姆立克法搶救被棒棒糖噎住的女童 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員於今天下午下午約莫2時許，發現一名年約10歲女孩於小琉球聯營處碼頭遭異物噎喉，海巡同仁發現立即實施哈姆立克搶救，成功化解危機。

今天是2022年元旦3天連假後一天，下午2時左右，小琉球客船碼頭人來人往，突見一女孩被人潮團團圍住，家屬在一旁相當緊張並呼叫求救。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所客檢執勤人員聽聞後，隨即上前了解狀況，發現女孩是遭棒棒糖噎住喉嚨且有出血，情況相當危急，即刻站在她身後實施哈姆立克法急救，不斷壓迫女孩腹部迫使異物咳出，當時女孩表情相當痛苦，臉色發青幾乎快要休克。

但是海巡人員仍不放棄持續施救，直到她將噎住咽喉的海龜棒棒糖咳出，發現原來是當地販售的海龜棒棒糖，順利救回女孩，海巡人員邊安撫她情緒並讓她坐著休息，等待救護車送往琉球鄉衛生所就醫，經檢查無礙後，已與家屬搭乘客船下島。

第五岸巡隊表示，民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線，海巡署會全力救助。