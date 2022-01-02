轎車行駛巷弄…撞上突然衝出的8歲男童！網友砲翻：是父母的問題

記者陳雕文／新北報導

新北市一輛轎車上月31日晚間11點多，行經新店區寶元路的巷子裡，撞到一名突然衝出來的8歲男童，男童從引擎蓋上滑落地面，男童的母親急忙上前抱著他，轎車駕駛及乘客也迅速下車察看並報案，警方初步研判，「轎車跟男童的肇責各半」，詳細案發原因仍待調查。

▲▼男童為了追上母親而奔跑，結果被轎車撞上。（圖／【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】授權提供）

據了解，34歲蘇姓男子酒測值為0，案發當時沿寶元路，往中興路方向直行時，林姓男童突然從左側衝出，蘇男嚇一跳急煞，林童仍被撞到引擎蓋上，再跌落地面，林童的母親簡直嚇死，急忙上前抱住兒子。

▲母親回頭發現兒子被撞，慌張衝上前抱住孩子。（圖／【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】授權提供）

警、消人員到場，見林童無明顯外傷，但仍預防性送醫至新店慈濟醫院檢查，確定無大礙；警方初步研判，轎車駕駛未注意車前狀況，男童也未注意道路狀況，

實際責任歸屬待釐清中。

網友看到行車紀錄器後留言，「好險我的行車記錄器全換新的，就是要防這種父母」、「駕駛真的很衰，如果又遇到恐龍家長…」、「巷子裡還這麼快！我是指過馬路的男童」、「死角衝出一個小孩，根本來不及」、「根本是父母的問題，馬路如虎口，下次記得牽繩」。

▲▼轎車頭些微損壞，實際肇事責任有待警方釐清。（圖／記者陳雕文翻攝）