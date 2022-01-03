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鋒面「小寒」建立！全台有雨　下波強冷空氣南衝時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周三是24節氣的「小寒」！中央氣象局觀測，今天（3日）清晨全台最低溫出現在台南市新化的11.5度。中央氣象局預報員林定宜表示，周三鋒面水氣開始進來，是一周水氣較多的一天，北部、東半部和恆春半島有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，下周一至下周三有「強冷空氣」南下。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周三東北季風減弱、溫度回升，今晨苗栗至台南因輻射冷卻作用，出現11、12度低溫；北部、東北部和東部白天高溫20-22度，中南部27、28度，東南部24度；基隆北海岸、東半部和恆春有局部短暫雨，大台北東側也可能零星飄雨。

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林定宜說，今和周二天氣差不多；周三鋒面在台灣附近建立，水氣開始進來，是一周水氣較多的一天，北部、東半部和恆春半島有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，周四鋒面通過加上東北季風增強，東北季風周五影響到周日，氣溫逐日下降，目前預估北部低溫14、15度；雨區部分，主要是迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二東北季風逐日減弱，西半部晴朗，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，今日白天北台涼、中南部舒適，各地早晚仍略偏冷；周三東北季風續減弱，氣溫明顯回升，北舒適、南微熟、早晚涼，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，周四、周五另一東北季風增強，北部、東半部有局部雨，中層雲系從南海移入，中南部亦轉有局部雨，各地氣溫下降，北台轉涼，中南部白天亦因雲多而稍轉涼，各地早晚微冷；周六中層雲已遠離，仍受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；周日冷空氣略增強，氣溫下降、天氣略轉冷。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一圖秒懂未來一週天氣。（圖／中央氣象局提供）

吳德榮提醒，各國模式包括歐洲（ECMWF）、美國（GFS）、加拿大（CMC）皆模擬，第8至10天（下周一至下周三）有強冷空氣南下，但為末期的模擬，各國模式皆在調整中，應持續觀察更新的資料。

天氣風險公司總經理彭啟明2日也說，大家要好好珍惜這周，下周一、下周二有波比較冷的冷空氣，從蒙古直接往南衝的機率會比較高，因為12、13度對台灣人是很冷的，要密切注意。

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