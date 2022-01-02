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開工日回暖3天！這天冷空氣突襲「急凍13度」　涼爽→濕冷時程曝

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天起氣溫逐日回升，北台灣白天接近20至22度。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（2日）東北季風影響，北台灣一整天體感涼冷。中央氣象局表示，明（3日）東北季風減弱，一直到周三（5日）氣溫會逐日回升，然而周三因鋒面水氣影響而水氣增多，周四（6日）後下一波冷空氣影響，又逐步降溫，期間北部整天濕涼，各地低溫約在13至15度間，須注意保暖。

氣象局指出，3日東北季風減弱，一直到周三氣溫會逐日回升，但夜間清晨各地仍偏涼冷，預計明天清晨西半部及東北部低溫還是維持在13至15度，中部部分區域有11度左右低溫，花東地區約17度，但白天高溫北台灣會慢慢接近20至22度，中南部及花東變動不大，分別是27、28度和22至24度，中南部日夜的溫差變化較大。

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▲▼一圖秒懂未來一週天氣。（圖／中央氣象局提供）

▲一圖秒懂未來一周天氣。（圖／中央氣象局提供）

降雨方面，主要還是以迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島的局部短暫雨為主，大台北地區雲多時也有零星飄雨的機率，除此之外其他地區影響不大，會是多雲到晴的天氣。

氣象局透露，周三鋒面在台灣附近建立，受其影響水氣稍增，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，其他地區雲量也增多，溫度還在回暖的階段，北台灣高溫也可以回到24度左右。

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲周四可能又有冷空氣來襲，各地天氣明顯轉冷。（圖／記者林敬旻攝）

到了周四，鋒面通過後東北季風增強，周五至下周日（7日至9日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。中央氣象局預報員官欣平表示，這段前間預估各地低溫13至15度，台北市約15、16度左右。

氣象局提醒，10日至12日東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外， 4日清晨的中南部地區，以及5日西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，民眾交通往返請多留意路況安全。

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