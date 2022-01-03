印度神童曝2022年「全球性災難」！這2月份疫情、經濟都崩潰

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）10月曾警告，進入12月第2周之後，世界會有戲劇性變化，全球將面臨7大災難。他日前發出影片表示，火星與土星將在今年4月左右合相，對全球局勢帶來重大影響，恐有衝擊全球的災難降臨，其中3月至4月將會是疫情與經濟雙重打擊最嚴重時機。

阿南德去年10月22日發布的預言影片中提到，全球9月中旬過後將逐漸出現7大危機，包含新冠疫情再擴散、經濟動盪、極端天氣、飢荒、全球供應鏈混亂、能源危機及電力短缺等，尤其進入大約12月10日後危機將進一步升級。不料，美國中部10日晚間遭到怪物級龍捲風襲擊，印尼14日也出現規模7以上強震。

根據阿南德預告，2022年3、4月會是經濟危機最嚴峻的時候，人跟人的關係會改變，政府對民眾的控管也會急速增加。Omicron變異株未來半年將肆虐全球美國及歐洲將成為重災區，雖不像去年3月、4月般危險，但可能會讓政府再次祭出封城等手段，因此讓人民恐慌，進而導致經濟問題。

阿南德解釋，火星與土星會在今年3月到4月合相，火土合相衝擊的層面很廣，除了疫情以外，經濟、股市一年內都有動盪。近30年前的1992年也曾發生此一星象，待今年4月這樣的星象重現，全球經濟將迎來長達半年的重大利空。另外，殺害牛隻將造成負能量讓地震很快襲來，已開發國家很快會因為殺牛的冷血行徑面臨大自然的反撲。

不過印度神童也有失準的時候，例如他曾說2020年會發生第三次世界大戰、2021年2月會出現經濟崩盤，但都沒有發生。針對阿南德近年來多次的預言，唐綺陽日前就曾公開發表對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」；她更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘