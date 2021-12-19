印度神童預言Omicron是好兆頭　2023年這月「疫情結束」

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾精準預言2020年出現疫情、天災等。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）16日發布最新影片指出，由於近來出現「卡拉薩爾帕瑜伽」（Kalasarpa Yoga）的罕見天象，未來6個月內將遭受疫情與經濟雙重打擊，最嚴重時機將是在明年3到4月。不過Omicron變異株其實是種好兆頭，預示著「疫情終結的開始」。

阿南德在影片中表示，他先前警告12月10日後將出現重大天然災害，結果美國隨即發生近百人喪命的龍捲風，印尼也出現規模7以上強震，其實就是「大地之母給的警訊」。他也重申今年12月第二周開始，將迎來更大的疫情浪潮，尤其世界各國將受到Omicron變異株影響，但Omicron的出現是種「好兆頭」，可說是治癒新冠疫情的「苦藥」。他預言，疫情將在未來1年多過後結束，大約是在2023年5月之後。

阿南德說，相隔僅1年前，2020年12月19日至27日左右才剛發生星相大合，約1個月前又經歷580年來最大月偏食，這次更要進入印度占星中的「卡拉薩爾帕瑜伽」罕見天象，天王星、海王星及冥王星等幾乎所有天體都被「困在」月球軌道與黃道的南北對稱的交點之中，代表未來6個月將遭受嚴重疫情、經濟衝擊。

阿南德預告，2022年3、4月會是經濟危機最嚴峻的時候，人跟人的關係會改變，政府對民眾的控管也會急速增加。Omicron變異株未來半年將肆虐全球美國及歐洲將成為重災區，雖不像今年3月、4月般危險，但可能會讓政府再次祭出封城等手段，因此讓人民恐慌，進而導致經濟問題。儘管如此，阿南德的預言並非總是神準，例如先前所預測的2020年會爆發第三次世界大戰、2021年經濟崩盤等現象都沒有發生，因此他的說法仍有待證實。

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