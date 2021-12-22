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預言全球疫情「這時間」結束　沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神

▲▼沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

記者杜冠霖／台北報導

新變種病毒Omicron擴散全球！在短短1個月已在南非、英國和美國以驚人速度成為主要流行株。對此，前立委、同時也是腎臟科醫師的沈富雄預測，全球疫情將在2022年第三季結束，在舉世危言滔滔之際，「幸虧印度有神童，台灣有神佬，聽來囂張，卻是事實。」

沈富雄表示，Omicron的好，豈只世人不知，連世界級的大咖，像佛奇、拜登、強生、譚德塞，一談到Omicron就心亂如麻，臉色大變，「我想這些大人物未必不知道Omicron的好與巧，只是說不出口。」

沈富雄指出，因為他們國內delta的疫情仍熾，現在的醫療體系已經繃緊，再看到Omicron如蝗蟲入境，黑壓壓的迎面而來，就難免手足無措，不知如何是好。

沈富雄表示，印度神童阿南德（Anand） 12／16錄影說：Omicron是好采頭，Covid-19的疫情將於2023年5月結束，「其實我早在11／30、12／8、12／15在臉書連發三篇文，比神童整整早兩週，並於後兩篇直呼Omicron是天使，是聖誕禮物。」

對於疫情，沈富雄進一步預測，全球疫情將在2022年第三季結束，各國將陸續彼此解封。在舉世危言滔滔之際，「幸虧印度有神童，台灣有神佬，聽來囂張，卻是事實。」

沈富雄以南非為例，他指出，將12／20南非疫情圖，與一週前的圖相比較，有趣的重點如下：

一、新增病例的7日均線己過高峰開始下彎，我預測下彎的速度將十分迅速，與上升坡呈對稱，兩週內回到此波起動前的原點。

二、與前三波相比，上升坡的斜率非常陡，峰頂在四波中最高，下彎的角度尖銳，表示病毒傳播速度非常快，而且很快就把無免疫的人感染殆盡。

三、最神奇的是疫情已過一半，但死亡數紋風不動，12/20的7日均線是44，粗估致死率為0.15%，與流感相當。

對於疫情結束時間點，沈富雄表示，自己有一條公式：

兩劑覆蓋率【A】+ alpha盛行率【B】+delta盛行率【C】+Omicron盛行率【D】=100%人口數

【A】達70%後停滯，剩下的30%不想打了。
【B】、【C】不再增加，因為alpha與delta株已被淘汰出局。
【D】最後登場，收拾殘局。

沈富雄指出，面對此新一形勢，陳時中團隊最好超前思考如何因應，「別等到明年陸續解封時，台灣又落在後段班！」

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