韓國瑜見面會「上萬粉絲擠爆」　黨內人士點名：朱立倫要頭大了

記者趙蔡州／綜合報導

高雄前市長韓國瑜2日在台北大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，大批韓粉一早紛紛趕到現場排隊，活動未開始就有上萬人擠爆現場，顯示韓國瑜的人氣仍相當驚人。一名藍營內部人士表示，這一場活動聲勢已超過國民黨去年舉辦的任何一場活動，直言國民黨主席朱立倫要頭大了。

▲韓國瑜新書發表會，上萬名粉絲到場參加。（圖／記者周宸亘攝）

根據《自由時報》報導，一名參加韓國瑜見面會的國民黨民代表示，這一次活動黨中央並沒友進行動員，所以完全是由粉絲自願參與的，也算是去年至今最熱、人數最多的一場活動，超越國民黨去年舉辦的任何一場公投宣講場。另一名藍營內部人士也認為，包含黨主席朱立倫在內的黨內大咖恐怕要頭大了。

據悉，朱立倫2019年黨內初選與韓國瑜、郭台銘2人對決，最終韓國瑜拿下44.8%、郭台銘27.7%，而朱立倫僅拿下17.9%位居第三，如今韓國瑜舉辦公開活動，人山人海的情況，顯示韓的人氣依舊，未來一舉一動恐怕都會牽動黨內勢力變化，若韓決定再次參加2024年總統大選，朱韓2人恐再次在初選中較量。

▲《韓先生來敲門》善良微光見面會現場人山人海。（圖／記者周宸亘攝）

韓國瑜被罷免市長職位後投入投身公益，將自身經驗收錄在《韓先生來敲門》一書，2日更在台北大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，吸引超過萬名粉絲擠爆現場，甚至有人凌晨3點就到現場卡位，不過藍營大咖如馬英九、朱立倫、侯友宜、趙少康等人卻都未出席，顯示藍營未來可能呈現多頭馬車的格局。

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