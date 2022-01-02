韓國瑜自比微光　「要為台灣社會凝聚成一道溫暖的光！」

記者杜冠霖／台北報導

前高雄市長韓國瑜在遭到罷免後投身公益，將自身經驗收錄在《韓先生來敲門》一書。韓國瑜今（2日）在台北舉辦新書見面會，他也在現場宣布將擔任「台北市典亮慈善基金會」董事長一職，韓國瑜表示，自己原先就規劃要以公益代替謝票，期盼藉由分享這些正向能量，帶給台灣社會更多光明與溫暖。

韓國瑜指出，自前年離開公職後，許多好朋友一直關心自己的近況。這段時間就如同在臉書跟大家分享的，大部分時間都在陪伴家人、放慢腳步跟自己相處；但同時也一直惦記著過去曾幫助過我的人、以及更多需要幫助的人們。

韓國瑜表示，原先就規劃要以公益代替謝票，因此以「韓先生」的身份走訪全台各地，拜訪許多了不起、一直默默做著各種好事與善事的人、發掘許多感人正面的故事，「我期盼藉由分享這些正向能量，帶給台灣社會更多光明與溫暖。」

韓國瑜指出，為了能更直接給予社會更多回饋，在幾位好朋友的合作下，成立了「典亮」慈善基金會，主要的目標是希望提供育幼機構裡的孩子多一點學習上的協助，尤其英文部分，自己相信英文能力是核心競爭力的重點之一，所以提供課後家教伴讀及英文學習輔導，希望教育資源相對弱勢的孩子能夠多一個機會培養多一點翻轉人生的能力。

韓國瑜表示，基金會也襄助其他社福團體，在各種扶老、助幼和救貧項目上給予可能幫助與支援。過去將近一年半的時間，幾位年輕熱情的義工和同仁，分別定期幾間台灣南北各地育幼機構陪伴孩子讀書、學習英文。 在疫情爆發的這段時間裡，也投入捐贈物資的行列，為有需求的團體和機構提供援助。

韓國瑜說，雖然基金會草創不久、規模不大、成員也不多、能做的事情還很有限，但相信凝聚和累積的力量。銀河璀璨原於繁星相匯，九層之臺始於一磚一土，「我們就像一點一點不足為道的微光，雖然沒有太陽的耀眼、也沒有霓虹燈的奪目，但累積凝聚，希望能夠為台灣社會增添一道溫暖的光！」

▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

