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澎湖水族館天橋一週遭撞二次！曳引車未注意限高　怪手搖臂卡住了

記者陳洋／澎湖報導

澎湖水族館連接外海的觀景台陸橋，一週內二次被撞，真是多災多難，先是遭到資源回收車吊臂爪鉤倒甩擊碎下方抽水主幹管，經修復後，今又傳出大型挖土機卡在橋下，所幸緊急處理後脫困。

▲▼澎湖水族館陸橋，一週內兩度被大型機械撞擊。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖水族館陸橋，一週內兩度被大型機械撞擊 。（圖／澎湖海洋生物研究中心提供）

白沙分局表示：10時38分，在澎9號道6公里處，有一曳引車因附載挖土機吊桿過高，且疏忽未收起，行駛至該路段時，擦撞到水族館天橋，造成牆面輕微破裂，現場無人員受傷。警方據報前往現場處理，並對駕駛人實施酒測，駕駛人並無飲酒，相關責任由警方測繪調查中。

由於陸橋是澎湖水族館延伸天橋至岐頭海域前觀景台，除了提供遊客行走用之外，最大的機關，是藏在橋下24英吋的抽水管，這是連接抽水站與館內海水汰換系統的主幹管，因此設計時特別放在高4.2米的橋墩下凹槽中，形成雙層保護網，同時橋上懸掛限高4.5米警示標語，卻一週內連續二次遭到車輛撞擊。

▲▼澎湖水族館陸橋，一週內兩度被大型機械撞擊。（圖／記者陳韋男攝）

▲疑未注意限高標誌，怪手搖臂卡在橋面下。（圖／澎湖海洋生物研究中心提供）

白沙分局表示，該處天橋限高為4.5公尺，呼籲駕駛人行經該路段時，應確實檢查車輛及附載機具高度，避免因一時疏忽而危及自己或其他用路人安全。

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