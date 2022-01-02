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西安連8日確診破百「逾1500人染疫」　省書記：要動態清零

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情 。（圖／視覺中國）

▲西安冬季寒冷，民眾雪中做核酸 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西1日新增新冠本土個案123例，自去年12月25日以來，已連續8天單日確診破百例，其中逾九成仍來自西安市。陝西省委書記劉國中1日到西安市調度檢查疫情防控工作，強調要做到「應轉盡轉、應隔盡隔、動態清零」。

據大陸國家衛健委通報，陝西省1日新增本土確診123例，多為此前確診病例密接者，其中西安市122例、延安市1例，此輪疫情累計逾1500人確診。

《澎湃新聞》指出，去年12月25日-31日陝西單日新增本土確診病例數分別為157例、152例、180例、151例、155例、165例和174例，其中超九成病例數由西安市報告。不過相較此前7天單日新增150+的病例數，西安新年首日的新增病例數已有所下降。

陝西省省委書記劉國中1日到西安市疫情防控指揮部瞭解核酸檢測進展，強調核酸篩查的重要目的是依據篩查結果研判形勢、科學作出決策，西安市和各區對此一定要準確把握，全覆蓋、高效率地開展核酸篩查工作，不搶跑，不漏人，不拖延。

他指出，要做到「應轉盡轉、應隔盡隔、動態清零」，當務之急是多措並舉備足隔離場所，法治、市場兩手並用，想盡一切辦法、動員一切力量搞好徵集，按三區兩通道等規範加快改造，做到寧可備而不用、不可用而無備。

針對西部欣橋農產品物流中心承擔著西安市蔬菜保供的重要任務，劉國中表示，該市場車流量大，人員流動頻繁，疫情防控絕不能大意，包括最大限度減少人員流動、該硬隔離的要立即實施、進場要掃碼、測溫、查驗48小時核酸陰性證明等工作。

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