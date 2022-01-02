再增1家檢疫旅館感染「有2人染疫」　陳時中：高度懷疑是群聚

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布台灣新增20例境外移入，另台北市有一家防疫旅館有2名確診者，分別是案16941和案17181，初步定序應該都是Delta病毒株。指揮官陳時中表示，高度懷疑是群聚事件。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，其中案17181在12/26已經檢疫期滿出關，總共檢疫14天，1/1覺得自己有症狀，做了快篩陽性，也到醫院採了檢，昨晚確診，後續會清空同樓層旅客，並召回檢疫時間重疊者採檢，而飯店工作人員總共有10人，其中有9人已經採檢，1人待採。

另外，北市先前已有一家檢疫旅館3人染疫，也去確定是Omicron。其中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

另再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，12/30確診，Ct值16；後又採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，12/30確診，目前無症狀，Ct值21。

▲▼台北市某旅館疑似群聚定序說明。（圖／指揮中心提供）