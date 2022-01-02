空調通風系統會不會播毒？　港大專家：全球至今未見實例

▲鳳凰新聞客戶端榮譽主筆唐駁虎日前發文稱，此輪西安疫情的傳播途徑之一是咸陽國際機場的送風系統。（資料圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸西安疫情連環爆，被質疑是機場空調通風系統播毒。對此，港大專家李玉國指出，在全球範圍內，至今沒有見過空調管道傳播新冠病毒的實例。大陸多名專家表示，新風系統等通風換氣的稀釋作用對於防止病毒傳播是最關鍵的，而冷氣系統的過濾和消毒裝置也有助於防止病毒傳播。

據《紅星新聞》報導，新冠疫情爆發以來，各國民眾對冷氣使用的擔心始終沒有消散。去年除夕夜廣州一家餐廳就發生1人傳3桌的群聚感染。

▲廣州餐廳群聚關係圖。（圖／紅星新聞）

不過，世衛組織新冠感染防控指南編寫小組（IPC GDG）和環境與工程控制專家咨詢小組（ECAP）成員、中國環境科學學會室內環境與健康分會副主席、港大工學院副院長李玉國指出，在廣州這個個案中，冷氣只是決定了病毒傳播的方向，即使沒有冷氣，病毒也會按其他方向傳播。

他的團隊調查發現，病毒傳播的主要原因是通風不暢，實地測量得出，該餐廳空調的過濾效率為20%；病毒氣溶膠在管道里走一趟，加上過濾器、消毒器的作用，會損失很多。此外，該餐廳冷氣採樣結果為陰性。

李玉國團隊對超過15起重大的聚集性感染案例進行了一系列流行病學及環境研究，揭示了室內空氣流通所起的關鍵作用。他認為，新冠病毒以室內短距離傳播和表面接觸傳播為主，遠距離空氣傳播很少，如果能夠做到足夠的室內通風，疫情可能不復存在。

他指出，至今沒有見到過冷氣管道傳播新冠病毒的實例，團隊對日本鑽石公主號遊輪疫情的研究發現，強制留艙隔離期間，船艙之間沒有發生遠距離空氣傳播病毒，即船艙中央空調系統沒有導致交叉空氣傳播。

李玉國認為，從現有證據來說，西安咸陽機場冷氣通風系統傳播病毒的可能性極低極低，但最終還是需要做實驗模擬驗證和測量；機場大廳很高很大，這樣一個開闊的大空間里病毒傳播的風險是非常低的。

不過，他指出，機場衛生間、雜物間等密閉小空間是需要注意的地方；多個研究顯示，應警惕下水道、地漏等造成的垂直傳播。

▲北京首都國際機場。（圖／路透社）

香港大學醫學院病毒學專家金冬雁教授也認為，對於西安咸陽機場病毒傳播的方式，應該做好流行病學和空氣動力學研究，弄清空氣的走向；可能在某時某地有了一點交叉，部分不走運的人正好被暴露傳染了，而沒有影響到整個大廳的人。

金冬雁介紹，很多實驗研究發現，看似沒有接觸的人之間病毒是如何傳染的，如隔離酒店的甲房間傳到乙房間，這些研究能夠很好地用於指導防控工作。