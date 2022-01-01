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于北辰為理想退出國民黨　林昶佐喊「尊敬」：值得鍾小平學習

▲立委林昶佐。（資料照／記者林敬旻攝）

▲立委林昶佐。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對自己的罷免投票倒數8天，無黨籍立委林昶佐今（1日）提及最近收到奇妙的文宣，上頭寫著民進黨可以找前北市議員顏聖冠、民眾黨可以找北市議員徐立信參選，讓他直批罷免案領銜人、國民黨北市議員鍾小平發文宣搞分化，莫名其妙。林昶佐也表示昨宣布退出國民黨的退役少將于北辰，對民主自由的堅持值得尊敬，值得鍾小平學習。

林昶佐1日下午接受媒體粉問，提到最近收到一份不知道算不算黑函的奇妙文宣，是說罷免方搞罷免是為了讓顏聖冠跟徐立信可以選立委，因此自己覺得莫名其妙。

林昶佐表示，如果鍾小平想要回國民黨或選立委，應該提出過去幾年來為了中正、萬華區做了哪些事，沒必要搞分化、正操作。林又指，在地人都知道這幾年，不管是徐立信任議員後，處理中央案件上，其實都是轉介到我們這邊協力處理，而顏聖冠卸任後，很多服務案件的延續性工作，也都是跟我們密切配合解決在地的問題。

林昶佐認為，鍾小平提出這些人，只能證明我們服務做得非常扎實，不知道話，就是鍾不太做服務；不要為了自己利益搞罷免，理由不充分就用分化手段、發莫名其妙的文宣，讓人蠻無言以對。

根據林昶佐展示的文宣，上頭寫著，「不是政黨對決，做不好就換人，除了國民黨或無黨籍人士外，民進黨朋友可以找回顏聖冠議員！民眾黨朋友可以推舉徐立信議員！1月9日請踴躍投同意票 罷免林昶佐立法委員。」文宣屬名為「罷免立委林昶佐青年後援會」。

另外，被問及于北辰宣布退出國民黨一事，林昶佐回應，跟于北辰在很多政論節目同場，可以觀察出來，于北辰並不是現在有些極端國民黨人的態度，于一直比較理性，也願意就事論事來討倫事情，他為了自己理想、對民主自由的堅持退出國民黨，這是值得尊敬的事情。

林昶佐還酸，相較於有一些人為了個人利益搞罷免，回去國民黨，覺得鍾小平可以思考下，于北辰為什麼做這樣的選擇，應該是鍾蠻值得尊敬跟學習的對象才對。

對於被林昶佐點名發奇怪文宣搞分化，鍾小平表示這是白函，是藍軍青年製作的，內容都是事實。

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林昶佐罷免鍾小平于北辰國民黨

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