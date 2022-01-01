蔡英文元旦文告拋執政4主軸　國民黨：與民眾感受落差如平行台灣

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文今發表元旦文告，提出2022年穩健執政的四大主軸。國民黨文傳會批評，談話內容過度美化現狀與政績，與民眾感受有落差如同「平行台灣」。在「維持經濟發展動能」部分，國民黨表示，試問2021年四次大跳電，如何穩固企業投資信心？「鞏固社會安全體系」，國民黨列舉，2021年光是見諸報章的治安事件就有立委高嘉瑜被恐怖情人暴毆、超商店員被刺死跟挖眼、丁允恭為首的酒駕事故頻傳、新生兒創史上最低。此外，蔡總統提出「持續走向世界」，然而上任五年斷交8個邦交國至今仍無應對之道，能不汗顏？

文傳會強調，相較蔡總統的元旦談話多只呈現部分美化事實，朱立倫在元旦升旗談話中所提到的面對國際的民主自由角色、兩岸和平促進者、臺灣國土規劃整體格局、憲改四大主軸、結合大智庫對民生議題提出創新務實解方等倡議，朝野與社會也應思考共商。

文傳會表示，2021年的網友票選代表字一、二名分別是「宅」與「缺」，前者除了指涉疫情下社會因隔離而停滯，人民需要宅在家的情況外，後者則提醒大家那段「缺疫苗」的艱辛日子，蔡總統與民進黨至今無法說清楚的是，採購國際疫苗龜速、阻擋民間自購疫苗以及護航高端疫苗產生的種種亂象原因為何？誰該負責？又何曾在乎800多名因疫情而失去生命的民眾？最應該為此負責的防疫指揮官、衛福部長陳時中竟然還能「因功」領唱國歌，實在令人不敢恭維。

文傳會指出，當蔡總統誇耀經濟成長率與股市數字創新高，她沒有提的是，根據主計總處最新統計至2020年資料，臺灣每戶可支配所得差距倍數擴大至 6.13 倍，不僅連3年上揚，更創8年以來最大，顯示貧富差距持續擴大當中，在疫情衝擊之下，去年到今年的情況只會更加嚴重，當房價與物價雙雙高漲，基層弱勢民眾甚至中產階級家庭都越來越辛苦、越來越失望，蔡總統為何卻隻字不提？

在台灣的經濟發展與能源轉型上，文傳會點出，當蔡總統說要「持續推動能源轉型」、「以前瞻且務實可行的方式，提出淨零排放路徑圖」時，為何刻意忽略民進黨執政六年，帶國家陷入「跳電台灣」、「缺電台灣」的困境，發電綠能佔比更只比國民黨執政時多近1%，去年更已四次跳電，導致民眾居家防疫不得安心，高科技產業損失慘重。是台灣缺電的最佳證明，蔡政府還要繼續推動偏頗錯誤的能源政策，讓台灣的產業與民生陷入一片黑暗嗎？

當蔡總統奢談「鞏固社會安全體系」並提出各項政策加碼，文傳會指出，實情是臺灣少子女化卻日漸嚴重，2020年台灣人口首度呈現負成長，台灣的新生兒出生人數約16萬5249人，創史上最低的出生人口數，去年2021更恐跌破16萬人，蔡政府的生育補助政策效果薄弱，放任房價飆漲更造成年輕人因為低薪不敢買房、結婚成家，致人於死的社會治安事件更是頻傳，蔡總統是忘記了還是刻意忽略？

文傳會提醒，蔡總統若真心希望維持區域和平穩定，就不應該阻礙各項交流、增加兩岸敵意螺旋，造成誤判風險；而在美中台三方關係互動之間要能夠維持平衡，就更不該採取「一邊倒」的政策限縮台灣甚至國際盟友的戰略迴旋空間，臺灣應該做和平的促進者而非麻煩的製造者，如今卻成為「世界上最危險的地方」、「地緣戰略的火藥庫」，台灣人民有因此更安全嗎？蔡總統對此都應認真思考。

文傳會表示，過去一年，台灣社會面對民進黨閹割公投、放任網軍橫行、「因人設市」以及「逕付二讀」的情況，已經深刻感受到民主退步的現象，展望新的一年，依然期待蔡總統可以修正錯誤政策，真正傾聽民意，對台灣發展的各項民生議題提出務實解方，切勿再以升高意識形態、政黨對決的方式處理公共議題，才是真正帶領台灣再起的正確路線，請蔡總統與民進黨不要忘記這些蔡總統今天元旦沒說的事。

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