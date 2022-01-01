早餐麥片裡驚見「整袋冰毒」　地方媽媽嚇壞：我每天餵孩子吃

▲英國一名少婦在麥片盒中摸到一袋將近半公斤重的冰毒結晶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國一名25歲少婦娜西爾（Haisam Nassir）在盒裝的麥片穀物中發現一袋白色結晶物，找查資料後發現這似乎是俗稱冰毒的甲基苯丙胺，她嚇得將這袋東西交給警方，而警方後來證實了內容物確實是450公克的冰毒。

根據《鏡報》報導，娜西爾去年夏季某天早晨，一如往常地為4名孩子準備早餐時，她發現盒裝麥片拿起來的重量感覺還有一半滿，卻倒不出東西。娜西爾伸手一探，發現是一個透明塑膠袋擋住了開口，裡面裝滿了白色結晶體，經過一陣查詢資料後，她感到無比震驚，因為裡頭裝的有可能是冰毒。

A prize in every box!



Mom finds crystal meth worth $120,609 in cereal box as she made breakfast for toddlers | MEAWW https://t.co/49JPB9FYf0 — Ben Auslander (@Ben_Auslander) December 29, 2021

娜西爾立刻將物品交給警方處理，隨後，警方證實了結晶物確實是450公克的冰毒，嚇得她迅速帶孩子前往醫院，以確保他們沒有誤食，所幸她年紀僅3歲、2歲與1歲雙胞胎的4名孩子都沒有受到健康方面的影響。不過，娜西爾向媒體透露，孩子們已經連續4天食用那盒麥片，而且結晶物尖銳的邊角很容易能戳破塑膠袋，如果袋子破掉，這可能會是場致命的悲劇。

Mom, I'm really hooked on this new cereal, but what happened to my teeth?https://t.co/kmrU98Eur6 — Rodger (with a D) (@Noz4news) December 29, 2021

娜西爾說，「我的大兒子非常獨立，他可以自己倒麥片來吃，很有可能不小心吃掉它。」她不敢相信在距離家中5分鐘路程的商店竟會買到這種食品，6個月以來她定期在同一家店購買相同款式的麥片。警方調查發現，盒子底部有一個切口，推測應該不是工廠生產問題，而是遭他人透過切口放入其中的。據悉，一名男子因涉嫌毒品犯罪被捕，但後來獲釋，目前已經結案，娜西爾則對此相當不滿。

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