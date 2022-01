早餐麥片裡驚見「整袋冰毒」　地方媽媽嚇壞：我每天餵孩子吃

▲英國一名少婦在麥片盒中摸到一袋將近半公斤重的冰毒結晶。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/編譯

英國一名25歲少婦娜西爾(Haisam Nassir)在盒裝的麥片穀物中發現一袋白色結晶物,找查資料後發現這似乎是俗稱冰毒的甲基苯丙胺,她嚇得將這袋東西交給警方,而警方後來證實了內容物確實是450公克的冰毒。

根據《鏡報》報導,娜西爾去年夏季某天早晨,一如往常地為4名孩子準備早餐時,她發現盒裝麥片拿起來的重量感覺還有一半滿,卻倒不出東西。娜西爾伸手一探,發現是一個透明塑膠袋擋住了開口,裡面裝滿了白色結晶體,經過一陣查詢資料後,她感到無比震驚,因為裡頭裝的有可能是冰毒。

A prize in every box! Mom finds crystal meth worth $120,609 in cereal box as she made breakfast for toddlers | MEAWW https://t.co/49JPB9FYf0

娜西爾立刻將物品交給警方處理,隨後,警方證實了結晶物確實是450公克的冰毒,嚇得她迅速帶孩子前往醫院,以確保他們沒有誤食,所幸她年紀僅3歲、2歲與1歲雙胞胎的4名孩子都沒有受到健康方面的影響。不過,娜西爾向媒體透露,孩子們已經連續4天食用那盒麥片,而且結晶物尖銳的邊角很容易能戳破塑膠袋,如果袋子破掉,這可能會是場致命的悲劇。

Mom, I'm really hooked on this new cereal, but what happened to my teeth?https://t.co/kmrU98Eur6