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高雄燈會暖身開紅盤　雙舞台跨年晚會「今年最狂收看人數」曝光　

▲高雄市2022年跨年晚會，雙舞台演出 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市2022年跨年晚會，雙舞台演出，是被視為2022年台灣燈會在高雄的會前會       。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

2022台灣燈會在高雄會前會，也就是雙舞台跨年晚會真的超誇張，線上觀看勇冠全國！高市府攜手民視、華視，首創跨年雙製播，雙舞台更隔海以中華電信5G技術進行異地共演，更在國軍雙軍艦坐鎮高雄港的加持下，現場湧入逾23萬人；晚會直播則涵蓋電視、網路社群、入口網站、通訊軟體等通路，不包含收視率仍在統計中的電視，線上觀賞即已超過404萬人次，創下今年最狂收視成績。

跨年全台唯一多視角轉播成績亮眼，MOD與Hami Video總計超過110.4萬人次收看，在MOD跨年專區裡收視名列第一。YouTube頻道累積觀看次數超過215萬次，其中蓬萊舞台超過134.7萬、高流舞台超過81萬次觀看。Yahoo TV直播雙舞台，蓬萊舞台超過15.9萬、高流舞台15.1萬，累計超過31萬次觀看。

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▲高雄市2022年跨年晚會，雙舞台演出 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市2022年跨年晚會，雙舞台演出 。（圖／高雄市政府提供）

Facebook於《高雄一百》、《陳其邁 Chen Chi-Mai》、《民視娛樂》等頻道分兩段直播，總觸及人次超過26.5萬人，數字持續增加累計中。LINE TODAY LIVE官方帳號線上觀賞蓬萊舞台超過17.3萬、高流舞台2.8萬，超過20.1萬觀看次數。

新的一年高雄即將迎來「2022台灣燈會在高雄」國家級盛事，高雄市政府將跨年雙舞台晚會定位為台灣燈會會前會，由民視與華視兩間無線台合力製播，打造史上最誇張的雙舞台跨年晚會，從12月31日晚間6點半起至1月1日凌晨1點止，雙舞台現場湧入230,100人。

「台灣燈會防疫平台」也於跨年夜正式亮相，為了搶購99元燈會「五行暢遊碼」及加贈的抗疫除煞虎爺小提燈，粉絲忙著看轉播搶小提燈，成為史上最誇張也最忙碌跨年晚會！

跨年倒數過後，高市府更進入「燈會倒數」，向全台民眾宣告，迎接後疫時期大型觀光盛會，「2022台灣燈會在高雄」，高雄已經準備好了！更多燈會資訊請見 https://tw-light.tw 。

▲高雄市2022年跨年晚會，雙舞台演出 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市2022年跨年晚會，雙舞台演出，蓬萊場地的伍佰演唱             。（圖／高雄市政府提供）

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