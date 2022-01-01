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台南跨年晚會演唱會等級　勇奪Youtbe發燒影片第2

▲台南市政府所舉辦的「好YOUNG跨年演唱會」，成功打造演唱會等級的跨年晚會，果然不負眾望，勇奪Youtbe發燒影片第2。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

▲台南市政府所舉辦的「好YOUNG跨年演唱會」，成功打造演唱會等級的跨年晚會，果然不負眾望，勇奪Youtbe發燒影片第2。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市政府所舉辦的「好YOUNG跨年演唱會」，2021年12月31日在永華市政中心西側廣場舉行，多達15組藝人帶來近6小時的表演，執行單位與金曲獎專業團隊源活製作的合作，在陳鎮川帶領的團隊打造演唱會等級的跨年晚會，果然不負眾望，勇奪Youtbe發燒影片第2。

市府指出，除西側廣場及防疫圍籬四周外圍之道路上都擠滿民眾，現場預計湧入12萬人次現場觀賞外，活動線上同時線上觀眾人數達28443人、播放次數高達150萬7157次、總觀看時間為78406小時34分鐘52秒，更是勇奪youtube12月31日發燒影片第3名，今日（1日）發燒影片第2名，僅次於31日5月天所舉辦演唱會外，是各縣市政府舉辦跨年演唱會中，這部分數據成果第1。

網友更是在直播區留言「根本演唱會等級」，執行單位安排跨年前「迷幻歌王」林宥嘉獨家在台南演出，整整半小時的完整演唱會等級表演讓歌迷直呼賺到了！而跨年後的壓軸請來「全方位天王」炎亞綸，多首動人歌曲加上偶像魅力，讓歌迷尖叫連連直呼「太帥了」，演唱會結束後仍逗留目前天王的保母車離去後，才肯散去！

黃偉哲市長也率領市府團隊，與郭信良議長、議員劉米山、沈家鳳、蔡秋蘭、吳通龍、林志展、林志聰、李中岑、黃麗招、林阳乙、李鎮國、陳秋萍、沈震東、陳怡珍、林美燕、李啓維、周麗津、呂維胤、曾培雅、王家貞、蔡筱薇、杜素吟、吳禹寰、鄭佳欣、許又仁、郭鴻儀及郭國文立委上台倒數，共同迎接2022年的到來。

▲台南市政府所舉辦的「好YOUNG跨年演唱會」，成功打造演唱會等級的跨年晚會，果然不負眾望，勇奪Youtbe發燒影片第2。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

市長黃偉哲表示，2021年台南防疫做得很成功，希望新的一年所有市民朋友都能快快樂樂，並歡迎所有市民朋友與家人擁抱，感受新年的喜悅幸福。

主辦新聞處表示，台南市跨年已經10年沒有在跨年夜施放煙火，今年宮廟的贊助下施放66秒的絢爛煙火，讓民眾感受節慶氛圍，但現場的市容及環境清潔在凌晨2點即大致恢復，公車輸運也在凌晨1時5分送走最後一名乘客後，圓滿結束接駁任務。活動總共出動總警力323人、義交44人及防疫、環境清潔、活動、消防等人力約150人，活動圓滿結束，再次感謝所有市民朋友的配合。

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