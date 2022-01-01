元旦上午國道「6壅塞路段」出爐！國5車潮紓解時間曝

▲元旦連假期間國道車潮較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是元旦，上午國道路況大致順暢，國5雙向車速均有60公里以上，估車潮南向16時、北向24時紓解。交通部高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等6路段。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為12.3百萬車公里。上午6:22國3南向393.6k發生1小貨車與2小客車追撞翻覆事故，造成1人死亡。

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今日國道相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇、坪林南向入口、7-24時，封閉國1埔鹽系及國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

▲元旦連假國道地雷路段。（圖／高公局）

公路總局預估，今日前往參與元旦活動及旅遊車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形。

車多路段包含北部地區台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台61線鳳鼻~香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。

中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井~伸港路段、台74線快官~成功及大里二~霧峰路段。

南部地區台1線水底寮~楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲~鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等。