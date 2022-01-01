　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元旦上午國道「6壅塞路段」出爐！國5車潮紓解時間曝

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲元旦連假期間國道車潮較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是元旦，上午國道路況大致順暢，國5雙向車速均有60公里以上，估車潮南向16時、北向24時紓解。交通部高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等6路段。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為12.3百萬車公里。上午6:22國3南向393.6k發生1小貨車與2小客車追撞翻覆事故，造成1人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日國道相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇、坪林南向入口、7-24時，封閉國1埔鹽系及國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

▲▼元旦國道地雷路段。（圖／高公局）

▲元旦連假國道地雷路段。（圖／高公局）

公路總局預估，今日前往參與元旦活動及旅遊車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形。

車多路段包含北部地區台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台61線鳳鼻~香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。

中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井~伸港路段、台74線快官~成功及大里二~霧峰路段。

南部地區台1線水底寮~楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲~鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等。

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
金剛認交往1年多「常和小嫻大吵」！　鬆口曝原因
獨／羅志祥復出演唱內幕曝！　超狠「231斷食」甩10kg
好大膽！花俏男星跨年「指定市長介紹」：否則不上台
「本想看羅志祥笑話！」　他轉1輪跨年晚會嘆：錯了
快訊／金門重大車禍！　11人輕重傷送醫
國道3號「1死1傷」車禍現場慘況曝！　豬屍散落車道
快訊／By2姊Miko罕發聲！　「Yumi住院中」曝創傷現況

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022年3星座桃花運最旺　金牛第一名，連財運也跟著來

「哈利波特」中文版推手辭世！翻譯家余國芳享壽78歲

「國民女友」高人氣　教育部邀羅嘉翎任反毒代言人

「本來想看羅志祥笑話！」他轉台看1輪跨年晚會　嘆錯了：屌打全部

全台最高曙光美爆！2022「玉山第一道日光」超清晰影片出爐

逆風中「嘉玲」再現身！校園連7天無新增個案　總數維持938例

2022第一頓早餐「價格逼瘋他」　必吃1物漲50%！網QQ：漲價元年

元旦上午國道「6壅塞路段」出爐！國5車潮紓解時間曝

苦苓震驚罹癌！「嘴突冒出鹹味」揪14cm腫瘤　醫：錯過黃金治療期

太平山新年日出美景曝！遊客追2022第一道曙光　嗨喊：我從台北來

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場慘吸大量熱濃煙昏厥亡

五月天跨年「愛河上開唱」　絢爛煙火照亮高雄

怪手小巷裡施工突然「界外安打」　直行騎士遭挖斗擊落...重摔倒地

林心如一口氣追完《華燈2》直喊好空虛　 小禎看到最後大傻眼！他「爆雷兇手」網罵爆　

2022年3星座桃花運最旺　金牛第一名，連財運也跟著來

「哈利波特」中文版推手辭世！翻譯家余國芳享壽78歲

「國民女友」高人氣　教育部邀羅嘉翎任反毒代言人

「本來想看羅志祥笑話！」他轉台看1輪跨年晚會　嘆錯了：屌打全部

全台最高曙光美爆！2022「玉山第一道日光」超清晰影片出爐

逆風中「嘉玲」再現身！校園連7天無新增個案　總數維持938例

2022第一頓早餐「價格逼瘋他」　必吃1物漲50%！網QQ：漲價元年

元旦上午國道「6壅塞路段」出爐！國5車潮紓解時間曝

苦苓震驚罹癌！「嘴突冒出鹹味」揪14cm腫瘤　醫：錯過黃金治療期

太平山新年日出美景曝！遊客追2022第一道曙光　嗨喊：我從台北來

柯文哲參加升旗變「柯總統閱兵」？　總統府揭原因：請柯市長見諒

2022年3星座桃花運最旺　金牛第一名，連財運也跟著來

唱跨年「被叫成徐若瑄」！女星一到屏東就現突發狀況…真實身分曝

你住過幾間？2021「全台最美25間飯店」票選出爐　這5間拿下最新獎項

台水公司台17線261嗂仔口橋施工　東港1／5停水

「台灣頭看日出」基隆元旦升旗　林右昌盼繼續努力找回城市榮光

經營權之爭暫歇？　光洋科元月3日股臨會不能開了

中巴蘇花突爆胎　13人進香團困觀音隧道1.5小時

Omicron殺入香港社區　港府收緊防疫：沒打疫苗不能進餐廳

圖輯／全球2022跨年慶典一次看　杜拜36場煙火連發！雪梨夜空美翻

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

生活熱門新聞

羅志祥跨年30分鐘成功洗白！　元旦清晨284字感言：眼淚打轉

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

長榮航勤年終1萬氣炸！公司這樣說

屏東「3000萬新門牌」被網酸…抓設計師：又是她

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災

羅志祥2022第一白　美女律師凌晨讚嘆：真的厲害

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉

台北101煙火看這　祝讀者新年快樂

2021渣王「不是王力宏」　她曝：褲襠尺寸，完勝

本來想看羅志祥笑話！他嘆錯了：屌打所有人

妙齡女要求升級「G罩杯」　醫苦勸：哈密瓜奶會有2惡果

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

更多熱門

相關新聞

情侶跨年返家國道火燒車　

情侶跨年返家國道火燒車　

國道1號苗栗頭份路段2022首日清晨發生火燒車意外。消防人員早上6點多獲報趕抵現場，只見一台停放路肩的小客車車頭起火、濃煙狂冒，幾乎整台車都被火舌吞沒，還好車上的駕駛與乘客及時逃生，並未受傷。

連假首日南迴死亡車禍　女騎士越馬路遭撞不治

連假首日南迴死亡車禍　女騎士越馬路遭撞不治

新北元旦升旗　侯友宜期勉共朝安居樂業邁進

新北元旦升旗　侯友宜期勉共朝安居樂業邁進

2022元旦起16大財經新制懶人包！　基本工資調至25250元

2022元旦起16大財經新制懶人包！　基本工資調至25250元

2022九合一大選「提出最好名單」　朱立倫：年後開始佈局

2022九合一大選「提出最好名單」　朱立倫：年後開始佈局

關鍵字：

元旦國道塞車

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

藍貓悠哉晃回家　50萬心碎畫面曝

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地

懲戒通知曝！長榮員工記大過是因為「翻拍公司螢幕」

張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年！小S聽了傻眼

羅志祥跨年30分鐘成功洗白！　元旦清晨284字感言：眼淚打轉

D社突發詭異影片「整排偶像」：世上沒有完美秘密！

許孟哲元旦報喜「升級一家四口」當爸了！

羅志祥淚揭「無聲3鞠躬」原因！

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面