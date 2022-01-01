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台南市北區婦女會辦理　2022年元旦升旗典禮

▲台南市北區婦女會和市議員謝龍介服務處，在北區成功國中舉辦元旦升旗典禮暨｢嘉年華創意走秀活動｣，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區婦女會和市議員謝龍介服務處，在北區成功國中舉辦元旦升旗典禮暨｢嘉年華創意走秀活動｣，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝中華民國建國111年，2022年新年元旦上午8時，台南市北區婦女會和市議員謝龍介服務處，在北區成功國中舉辦元旦升旗典禮暨｢嘉年華創意走秀活動｣，協辦單位另有市議員許至椿服務處，以及大光里、大興里、北門里、永祥里等四里辦公處。

▲台南市北區婦女會和市議員謝龍介服務處，在北區成功國中舉辦元旦升旗典禮暨｢嘉年華創意走秀活動｣，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

升旗典禮現場除了國民黨台南市黨部主委林進旺、市議員許至椿、北區婦女會理事長童小芸、謝龍介服務處主任劉獻冀、洪玉鳳服務處助理陳俊傑、及各位黨代表暨吳坤福、黃文宗、陳雍明、高凱旋四位里長等人，也出席這場活動，與民眾一起迎接嶄新並充滿希望的一年，共享新年喜悅。

▲台南市北區婦女會和市議員謝龍介服務處，在北區成功國中舉辦元旦升旗典禮暨｢嘉年華創意走秀活動｣，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

童小芸理事長首先代表主辦單位歡迎民眾的參與，她說藉由「元旦升旗典禮」暨「嘉年華創意走秀活動」，讓所有鄉親展現愛國家、愛國旗的熱情，提升國家認同感，打造台南成為溫馨有愛的幸福健康城市。在一元復始，萬象更新的喜氣中，舉辦111年元旦升旗典禮，不僅數字特別，而且在度過去年疫情年，今年則是希望復甦的來臨，展望台南民生經濟發展，再現台南工商力量的新契機。

▲台南市北區婦女會和市議員謝龍介服務處，在北區成功國中舉辦元旦升旗典禮暨｢嘉年華創意走秀活動｣，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

升旗典禮在輕快的進行曲中迎接國旗進場，群眾高唱國歌及國旗歌，看著國旗緩緩上升，旗海飄揚，現場既壯觀又有過年氣氛。接著活動揭開序幕，首先由北區婦女會理監事表演精心排練的國旗舞，觀眾跟著舞蹈節奏搖擺起舞，也隨著音樂節拍歡唱，現場瞬間充滿嘉年華會的歡樂氣氛。

緊接著音樂節拍一變，「韓風熱舞」登場，動感的韓風舞蹈，北區婦女會姐妹再大秀勁歌熱舞，舞步節奏強而有力，雖然不是專業舞者，但跳起快節奏的現代韓風舞蹈，大伙舞藝、表情到位，群眾眼睛為之一亮，忍不住大聲讚揚。

▲台南市北區婦女會和市議員謝龍介服務處，在北區成功國中舉辦元旦升旗典禮暨｢嘉年華創意走秀活動｣，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而壓軸的｢元旦嘉年華創意走秀活動｣，在大家拭目等待下隆重登場，參加的表演者換裝或變裝；男性反串女性演出，也有新住民朋友報名，穿著家鄉傳統服飾，展出異國風情，大家共同為台灣祈福，一起展現台南鄉親、新住民、原住民及客家族群等族群融合，共同以實際行動表達對台灣這片土地以及對台南的熱愛，並祈願疫情退散，迎向美好的一年。

雖然早晨氣溫仍低，也有寒風，但升旗典禮參加人數超過六百人，不少長者雖然行動不便，仍然堅持出席，精神抖擻地手搖國旗唱國歌，也有全家大小頭戴國旗帽、身著國旗服、圍著國旗圍巾參與，更增添元旦升旗典禮的歡樂氣氛。

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