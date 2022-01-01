圖輯／全球2022跨年慶典一次看　杜拜36場煙火連發！雪梨夜空美翻

▲台北101施放跨年煙火。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

全球迎新年，許多國家2022跨年活動受到新冠肺炎影響規模縮減、形式低調，根據CNN等外媒報導，包含印度新德里與法國巴黎等地都取消煙火秀。然而，部分國家仍舉辦大型慶祝活動，例如台灣、曼谷、杜拜等地都照常施放跨年煙火，迎向嶄新的2022年。

紐西蘭奧克蘭

紐西蘭於台灣時間31日晚間7時率先過新年，北島奧克蘭舉辦全球第一場跨年秀，但當局今年宣布改以天空塔（Sky Tower）的燈光秀代替絢爛煙火。

▲奧克蘭天空塔（Sky Tower）率先跨入2022，以絕美燈光秀迎接新年。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲雪梨

雪梨31日天氣晴朗，許多民眾聚集雪梨港（Sydney Harbour）觀看壯闊絢麗的大型煙火秀。華麗的煙花在雪梨歌劇院以及雪梨海港大橋上空炸裂出各種形狀，畫面震撼。

▲▼澳洲雪梨2022跨年煙火。（圖／路透）

美國紐約

紐約時報廣場（Times Square）將於台灣時間1日下午1時邁入2022年。美國受疫情影響，縮減了慶祝活動規模，將指定觀景區的容納人數降至1.5萬人，但時代廣場周邊已湧入大批民眾準備歡慶新年。《ETtoday新聞雲》屆時也將帶來網路直播，一同感受紐約的跨年夜。

▲▼紐約時報廣場31日晚間跨年活動開跑，民眾引頸期盼，準備迎接2022年。（圖／路透）

俄羅斯莫斯科

有著濃厚俄國氛圍與繽紛色彩的克里姆林宮，今年禁止大眾在「紅場」（Red Square）群聚倒數，但仍有許多民眾在附近街道觀看璀璨的跨年煙火秀。

▲俄羅斯莫斯科克里姆林宮跨年活動取消，但仍有煙火秀可看。（圖／路透）

阿拉伯聯合大公國杜拜

阿聯酋為迎接2022年，在高逾800公尺的全球最高建築「哈里發塔」展開精彩煙火秀，而2020杜拜世博館舉辦長達13個小時的慶祝活動，倒數完畢時場館上空也出現壯麗煙火。據悉，杜拜今年共在29個地點舉辦了36場煙火秀，也不乏燈光、噴泉秀，第六大城拉斯海瑪（Ras Al Khaimah）還舉辦12分鐘無人機煙火秀，範圍擴及阿拉伯海沿岸約4.8公里，歡慶氛圍似乎並未受到疫情影響。

▲杜拜哈里發塔2022跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜拜2020世博館上空也有煙火秀。（圖／路透）

泰國曼谷

泰國的煙火秀也不遑多讓，曼谷中央世界購物商場（Central World）2022年跨年活動，不僅有演唱會，流經曼谷的昭拍耶河上空也施放璀璨的大型煙火秀，但以往的寺廟新年儀式則改採線上舉辦。

▲▼泰國曼谷跨年煙火規模盛大。（圖／路透）

英國倫敦

英國當局今年因應Omicron新冠疫情取消跨年活動，但跨年夜當晚仍在聖保羅大教堂和千禧橋進行倒數煙火燈光秀，但較以往低調。

▲▼英國倫敦泰晤士河畔。（圖／路透）

德國柏林

德國受Omicron變異株疫情影響，當局禁止私人煙火施放，民眾也無法在新年期間群聚，僅在首都柏林具有國家意象的布蘭登堡門進行跨年晚會與煙火施放。

▲德國柏林布蘭登堡門煙火。（圖／達志影像／美聯社）

法國巴黎

法國連續第2年取消跨年倒數活動，香榭大道的跨年煙火秀也在最後一刻決定取消，但人們仍然聚集在香榭大道慶祝新年。

▲法國巴黎2022跨年人潮眾多。（圖／路透）

日本東京

東京雖然沒有跨年煙火秀，但大批民眾仍上街慶祝新年，澀谷等市區直到深夜仍有數千人聚集。另外，神奈川縣鎌倉的長谷寺也點燃6500盞燭光，舉行新年祈願儀式。

▲日本鐮倉長谷寺新年燭光。（圖／路透）

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