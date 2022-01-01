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「本來想看羅志祥笑話！」他轉台看1輪跨年晚會　嘆錯了：屌打全部

▲▼ 。（圖／翻攝自羅志祥IG）

▲羅志祥跨年演出引來一片好評。（圖／翻攝自羅志祥IG）

記者施怡妏／綜合報導

在去年被女友爆料後演義事業停擺的藝人羅志祥，今年登上花蓮跨年演唱會舞台，正式宣告復出，連續唱跳30分鐘不休息，超猛演出獲得許多網友稱讚，有網友驚訝表示，原本是想要看花蓮跨年演唱會笑話，沒想到看完其他縣市的舞台後，發現沒有一個可以贏得過羅志祥，不少網友也讚嘆，「我錯了，祥祥超猛」。

原PO在PTT發文，「多少人本來想看花蓮笑話的？」原本以為花蓮找羅志祥參加跨年演唱會，是要讓別的縣市看笑話，結果卻發現自己錯了，「其他縣市轉台看一輪，今年跨年好像還真的沒一個能跟羅志祥匹敵的」。

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▲羅志祥台上5動作暗藏深意。（圖／翻攝自羅志祥IG）

▲羅志祥唱跳30分鐘不休息。（圖／翻攝自羅志祥IG）

對此，不少網友也自首，「我啦，我錯了啦」、「花蓮王真心猛」、「我啦，我原本說抱著看笑話的心態看的，想說他會說很多屁話自嘲，結果居然直接跳20分鐘」、「祥祥真的屌打」、「結果花蓮是贏家」、「笑到我目瞪口呆太猛辣阿祥」、「本來想看好戲結果看了一場好戲」、「我，都準備跟聊天室嘴一波了，結果送出去的訊息是空幹王還真帥」。

另外，還有網友大讚，羅志祥這場演出100分，「看了整晚各地看到想睡覺的串燒情歌，我們小豬一上台的舞曲就嗨翻全台灣，不得不說他的舞台表演還是很好」、「超過100分」、「真的算是全台灣最會跳舞的藝人了」、「真的是滿分100分，看出來他很努力」、「不得不說，這祥仔氣場強大」、「101分，太帥了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們大讚100分。（圖／翻攝自PTT）

羅志祥昨晚在花蓮跨年晚會登場後，進行30分鐘的熱歌勁舞表演，一渡擁入11萬人同時觀看，得到不少網友讚賞。

羅志祥表演後也在臉書粉專發文指出，他在接到表演時其實心情非常忐忑，不知道大家會用怎樣的眼光看待他，不過當天傅崐萁委員呼喊他的名字後，台下出現一片尖叫聲才讓他放下心中的大石頭，「感覺自己回來了」、「原來還有一群人在等著我」。

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