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26類人今起打2劑才能上工！覆蓋率七成不到　陳時中緊張催打

學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲今起有26類人若未完成完整接種，必須每週一次快篩或PCR陰性才能上工。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行指揮中心公布境外病例中，2021年最後一天創下新高紀錄，單日新增41例確診，12月總數突破400例。陳時中有鑑於近一個月來，境外的個案不斷增加，顯見全球疫情相當嚴重，為此感到憂心。他不厭其煩的再次提醒，邊境真的必須嚴守，請大家一起努力，個人能做到的防疫工作不要忽略，「疫苗能打盡快打」。

因應全球疫情嚴峻，且新變異株大肆侵略各國，許多國家加快施打第三劑的腳步。而台灣部分，指揮中心疾呼國人盡快接種新冠疫苗，並在年底也同步開放滿5個月的民眾加打第三針。雖然國內本土疫情穩定，但國外的情況讓指揮中心擔憂不已，境外移入也隨著年節將近與日俱增，疫苗覆蓋率增長速度卻沒有跟上腳步。指揮官陳時中更多次在疫情記者會上宣導，能施打疫苗者盡快打。

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根據疾管署最新資料統計，截至2021年12月30日止，新冠疫苗接種人口涵蓋率第1劑79.96%、第2劑68.90%。目前針對疫苗接種部分，今日（1）起，包括醫護、警消人員、教職員工等第1、2、3、7類人，以及殯葬業、大眾運輸業、外送員、賣場收銀員、郵差、國籍航空機組員等，共計24類場所相關人員應完整接種兩劑疫苗且滿14天，否則須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性才可上工。而一般民眾不分，指揮中心尚未祭出較嚴格規範，僅以勸說方式盼做好自我防護。

陳時中說，可以看到很多防疫人員都盡了很多的力氣，冒著染疫風險，把前線守好，個人能執行的就是防疫要做好。他強調，疫苗能打盡快去施打，世界局勢目前仍非常險峻的，看起來好像沒有本土個案，但以境外疫情，只要一有破口，就會來得就非常快，「快到我們準備不及」。

陳時中提到，無論是對身體狀況或疫苗有所不了解之處，都可以向醫護人員請教，除了前線人員的努力，每個人也都有應盡的責任，能如常生活的前提是要把防疫做好。

▲▼12/17前須施打2劑疫苗對象。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲▼12/17前須施打2劑疫苗對象。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲▼12/17前須施打2劑疫苗對象。（圖／記者陳嘉恩攝）

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