LIVE／秒數最長！義大「888秒煙火秀」　頂級尺玉煙火點亮夜空　

記者許宥孺／高雄報導

「紫耀義大 樂享平安」跨年活動今晚登場，義大世界將施放888秒大型藝術煙火秀，點亮南台灣夜空，除了施放頂級尺玉煙火彈，今年還採用新工法擴大施放效果，視覺饗宴更盛大，《東森新媒體ETtoday》將全程為您直播，告別2021，迎接2022。

義大世界跨年煙火第13年登場，已是南台灣深具代表性的跨年活動，2021年全球面臨新冠肺炎的挑戰，疫情衝擊生活，但全台團結抗疫，成功控制疫情。跨年主題特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂，同時，煙火將施放888秒，運用福氣的888數字，祈福百業復甦一路發，為嶄新的2022年灌注滿滿祝福。

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▲義大世界888秒跨年煙火秀為全台秒數最長。（圖／義大世界提供）

今年煙火將在義大世界大草坪施放，共分為四大主題，包括「關懷、希望、勇氣、未來」，概念強調「「開闊與希望」，高空煙火將運用大草坪斜坡的地形，佈署各尺寸煙火彈從多點、多角度施放，並採用全新訂製的特殊施放器材，使煙火施放以大扇形方式呈現，層層綻放立體交錯，還有如同勝利圖騰的雙V特效，色彩繽紛的令人目不暇給，打造一場近看震撼、遠看讚嘆的跨年煙火秀。

序&第一篇章【關懷】

在和諧璀璨的煙火下，閃爍的金光紛紛撒落，如同希望的種子正在撒下，關懷著疫情下各自努力的人們，也象徵著2022年，即將迎來希望與光明。

第二篇章【希望】

運用大草坪的斜坡，搭配著不同角度的特效煙火，繪製出象徵勝利的立體V型煙火，如同我們團結戰勝困境，再搭配色彩鮮明的高空煙花，照耀萌芽的希望之苗。

第三篇章【勇氣】

節奏鮮明的音樂，搭載著繽紛燦爛的煙火，層層綻放交錯盛開，呈現七彩扇形特效，如同彩虹高掛夜空，美好且浪漫，帶給我們勇氣，鼓舞每個人的心。

第四篇章【未來】

艷麗的金色錦冠傾瀉而下，撼動的火樹銀花振奮著夜空，銀色的花束向上升起，祝大家2022年，新的一年，閃耀光輝，樂享平安。