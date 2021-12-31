　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／秒數最長！義大「888秒煙火秀」　頂級尺玉煙火點亮夜空　

記者許宥孺／高雄報導

「紫耀義大 樂享平安」跨年活動今晚登場，義大世界將施放888秒大型藝術煙火秀，點亮南台灣夜空，除了施放頂級尺玉煙火彈，今年還採用新工法擴大施放效果，視覺饗宴更盛大，《東森新媒體ETtoday》將全程為您直播，告別2021，迎接2022。

義大世界跨年煙火第13年登場，已是南台灣深具代表性的跨年活動，2021年全球面臨新冠肺炎的挑戰，疫情衝擊生活，但全台團結抗疫，成功控制疫情。跨年主題特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂，同時，煙火將施放888秒，運用福氣的888數字，祈福百業復甦一路發，為嶄新的2022年灌注滿滿祝福。

▲▼義大世界跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲義大世界888秒跨年煙火秀為全台秒數最長。（圖／義大世界提供）

今年煙火將在義大世界大草坪施放，共分為四大主題，包括「關懷、希望、勇氣、未來」，概念強調「「開闊與希望」，高空煙火將運用大草坪斜坡的地形，佈署各尺寸煙火彈從多點、多角度施放，並採用全新訂製的特殊施放器材，使煙火施放以大扇形方式呈現，層層綻放立體交錯，還有如同勝利圖騰的雙V特效，色彩繽紛的令人目不暇給，打造一場近看震撼、遠看讚嘆的跨年煙火秀。

序&第一篇章【關懷】
在和諧璀璨的煙火下，閃爍的金光紛紛撒落，如同希望的種子正在撒下，關懷著疫情下各自努力的人們，也象徵著2022年，即將迎來希望與光明。

第二篇章【希望】
運用大草坪的斜坡，搭配著不同角度的特效煙火，繪製出象徵勝利的立體V型煙火，如同我們團結戰勝困境，再搭配色彩鮮明的高空煙花，照耀萌芽的希望之苗。

第三篇章【勇氣】
節奏鮮明的音樂，搭載著繽紛燦爛的煙火，層層綻放交錯盛開，呈現七彩扇形特效，如同彩虹高掛夜空，美好且浪漫，帶給我們勇氣，鼓舞每個人的心。

第四篇章【未來】
艷麗的金色錦冠傾瀉而下，撼動的火樹銀花振奮著夜空，銀色的花束向上升起，祝大家2022年，新的一年，閃耀光輝，樂享平安。

高雄最強跨年煙火「2022紫耀義大 樂享平安 」

高雄最強跨年煙火「2022紫耀義大 樂享平安 」 888秒大型藝術煙火秀現場直播！ 不用出國就能欣賞國際級的絕美煙火，祝福大家2022新年快樂、樂享平安。

義大世界 E-DA World 發佈於 2021年12月31日 星期五

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
快訊／羅志祥現身！睽違1年半「全黑西裝」霸氣炸裂舞台　 10
蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地　忍痛摸頭畫面曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉：好帥

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

LIVE／史上最誇張！高雄雙舞台跨年拚場　陳其邁飆金句倒數

台北101煙火「愛心展翅360秒」迎接2022　《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／秒數最長！義大「888秒煙火秀」　頂級尺玉煙火點亮夜空　

屏東「花3000萬做新門牌」被網酸「郵差會恨死」抓設計師：又是她

完美丈夫偷吃被抓！手臂刺「感人圖案」求原諒…小三卻爆驚人事實

停擺7個月！探索夢號獲准復航　林右昌視察關切防疫工作

熊貓外送又當機！網哀號「最棒跨年賀禮」　業者回應了

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災　穿1顏色衣服擋災

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

怪手小巷裡施工突然「界外安打」　直行騎士遭挖斗擊落...重摔倒地

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場慘吸大量熱濃煙昏厥亡

6歲女兒想紅！拍片熱舞遭搶戲　後方爸「賣力狂扭」網目光全看他

碩士情侶家暴弒父！社會局稱：遲未聲請保護令　竹科弟出面打臉

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉：好帥

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

LIVE／史上最誇張！高雄雙舞台跨年拚場　陳其邁飆金句倒數

台北101煙火「愛心展翅360秒」迎接2022　《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／秒數最長！義大「888秒煙火秀」　頂級尺玉煙火點亮夜空　

屏東「花3000萬做新門牌」被網酸「郵差會恨死」抓設計師：又是她

完美丈夫偷吃被抓！手臂刺「感人圖案」求原諒…小三卻爆驚人事實

停擺7個月！探索夢號獲准復航　林右昌視察關切防疫工作

熊貓外送又當機！網哀號「最棒跨年賀禮」　業者回應了

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災　穿1顏色衣服擋災

台南好Young跨年演唱會high翻全場　黃偉哲介紹第1在地職籃隊台鋼獵鷹

A-Lin 2022年首唱！　前奏一下全場尖叫...感性喊話粉絲

101跨年夜上網流量高10倍！中華電信一晚寄2千萬簡訊

侯友宜「最美背後靈」加入國民黨！戴湘儀曝參戰新莊可能性

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉：好帥

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句　「高雄你比我想的閣較偉大」嗨翻

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」　網改觀讚：很成功耶

快訊／義大璀璨跨年煙火疑釀火警　民眾搭摩天輪驚見火光急扣119

全台唯一摩天輪浮空煙火　飆放劍湖山世界

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

生活熱門新聞

台北101煙火看這　祝讀者新年快樂

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災

屏東「3000萬新門牌」被網酸…抓設計師：又是她

LIVE／義大「888秒煙火秀」

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

高雄雙舞台晚會拚場　陳其邁陪倒數

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

看完電影「1舉動」超多人做！網全氣炸撻伐

外遇男刺青向前妻表白　小三卻爆驚人事實

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

外送狂勸：跨年夜別點Pizza、胖老爹！原因曝光

義大跨年他掏戒指下跪求婚　女主驚喜點頭了

2021渣王「不是王力宏」　她曝：褲襠尺寸，完勝

思夢樂越開越多「到底誰在買」？　全場狂推1神物：菜市場價

更多熱門

相關新聞

101跨年夜上網流量　高出平常10倍

101跨年夜上網流量　高出平常10倍

跨年夜上網流量再創新高！中華電信2021年12月31日公布數據，熱門跨年地區上網數據與平時相比，高出至少5倍，其中台北101跨年煙火活動時，上網尖峰數據量超過平時10倍，且中華電信持續發揮科技防疫的優勢，光是跨年夜當晚，簡訊發送量就超過2千萬則，讓民眾安心入場。

義大888秒煙火狂吸5萬人潮！

義大888秒煙火狂吸5萬人潮！

義大煙火疑釀火警　搭摩天輪驚見火光

義大煙火疑釀火警　搭摩天輪驚見火光

告別2021　柯文哲：未來台北市會穩定向前進

告別2021　柯文哲：未來台北市會穩定向前進

101跑馬燈「重擊單身狗」！嘲諷點滿網氣炸

101跑馬燈「重擊單身狗」！嘲諷點滿網氣炸

關鍵字：

即新聞生活新冠疫情社區感染台灣防疫高雄義大世界跨年煙火

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

五月天砸5000萬線上免費唱　周杰倫憑空出現

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

台北101煙火看這　祝讀者新年快樂

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

人潮回不來！北市跨年晚會塞不滿　北捷運量衰退60萬人次

羅志祥「復出就是壓軸」！激動：新開始

周杰倫年末突宣佈喜訊！

五月天演唱會　工作人員摔下傷勢曝

孫淡妃元旦準時放閃　1個月前才認愛⋯嘴對嘴親男友

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面