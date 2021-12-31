連假影響跨年人潮！　北捷截至下午3點運量66萬人次「銳減34萬」

▲受到連假影響，今年跨年北捷人潮不如往年。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市跨年晚會今晚登場，台北捷運31日凌晨將不關閉持續營運至1月1日半夜、板南線與淡水信義線將增加班次、市政府站與台北101/世貿站視情況過站不停。根據台北捷運統計，12月31日上午6點到下午3點止，累計運量約為66萬人次，去年同期累計運量約為100.2萬，人數明顯減少；但北捷強調，去年31日為上班日，今年為休假日，本來人潮就會比較少。

北捷表示，配合12月31日台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運循例連續42小時（110年12月31日6時起至111年1月1日24時，小碧潭站及新北投站除外）營運不收班。

北捷強調，為加強輸運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自19時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2~3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；此外，淡水信義線19時過後均延駛至象山站，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距。

北捷提醒，鄰近跨年活動現場的市政府站及臺北101/世貿站，則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

同時配合台北市政府週邊道路分階段管制措施，台北101/世貿站4號出口晚上10時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門晚上9時30分封閉，與市府轉運站地下連通道也在晚上10時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道，也在晚上10時封閉。板南線國父紀念館站5號出口，由於通道較為狹窄，考量旅客安全，晚上8點即封閉，將引導旅客由出口3進出，請旅客多加留意。

另外，北捷表示，為配合台北市政府警察局執行總統府升旗典禮警衛安全維護勤務，自110年12月31日晚上10時起至111年1月1日早上8時止，台北捷運台大醫院站暫時關閉1號及4號出口往228和平公園側鐵門，往公園路方向正常通行；111年1月1日早上4時起至8時止，暫時關閉中正紀念堂站7號出口，及小南門站3、4號出口，至於其他出入口正常開放使用，如警方提前解除管制，亦將配合提前開放。