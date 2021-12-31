黃偉哲主持5隻傷癒黑琵野放　祝黑琵新年快樂台南平安度冬

▲台南市長黃偉哲，親自主持5隻傷癒黑琵野放，並祝福黑琵新年快樂，平安台南度冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲31日在安南區四草野生動物保護區，親自主持N17、N18、N19、N20、N21等5隻傷癒黑琵順利野放，祝福黑琵新年，在台南快樂平安度冬。

2021年12月13日~16日間，台南市農業局、台江國家公園管理處、台南鳥會等志工，陸續於安南區四草野生動物保護區及安南區私人魚塭內志陸續發現5隻受傷黑面琵鷺，經下灘搶救，並護送至慈愛動物醫院醫救治，因恢復良好經獸醫師評估可進行野放，31日上午10時許，在安南區四草保護區野放，台南市長黃偉哲親自參與野放，一同祝福黑琵新年快樂好過冬。

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農業局長李建裕表示，受傷的5隻黑琵，在慈愛動物醫院細心照料，黑琵漸能覓食。為使其能適應野外環境，於2021年12月17日將5隻黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤五隻黑琵分別繫上N17、N18、N19、N20及N21腳環，祝福5隻黑琵平安健康。

5隻傷癒黑琵由市長黃偉哲與農業局長李建裕、保育科長朱健明、慈愛動物醫院院長陳培中、台南市生態保育學會理事長邱仁武、總幹事蔡振賢、副總幹事黃蜀婷、安南區長葉誌明、台江國家公園管理處秘書洪政乾、課長王建智、台灣黑面琵鷺保育學會常務理事汪雨新、台南市野鳥學會常務理事郭東輝及總幹事林岱蓉、特生中心七股站洪夢棋主任等一同野放，5隻黑琵在現地短暫停留後振臂高飛，所有參與人士祝福黑琵平安。

市長黃偉哲表示，選擇在2021年的最後一天來野放N17～N21黑面琵鷺，讓牠們能歡度2022，而這5隻黑面琵鷺，其中有3隻是農業局巡查員所發現，另2隻為台南市野鳥學會志工所發現，顯示大家合作無間，對於黑面琵鷺的保護及棲地的安全都發揮作用，而台灣對黑面琵鷺保育的重要性不言可喻，目前全球大概60％的黑面琵鷺來台灣度冬，這個族群已日益擴大，表示保育工作已有成效，也期盼持續精進，大家一起珍視黑面琵鷺。

市長黃偉哲強調，隨氣候轉涼，為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，市長黃偉哲請大家一發現有黑面琵鷺個體其活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，立即通知農業局〈聯絡電話06-6321731〉，或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，黑琵存活率相對提高，請大家一起為黑面琵鷺保育努力。