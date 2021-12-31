　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃偉哲主持5隻傷癒黑琵野放　祝黑琵新年快樂台南平安度冬

▲台南市長黃偉哲，親自主持5隻傷癒黑琵野放，並祝福黑琵新年快樂，平安台南度冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，親自主持5隻傷癒黑琵野放，並祝福黑琵新年快樂，平安台南度冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲31日在安南區四草野生動物保護區，親自主持N17、N18、N19、N20、N21等5隻傷癒黑琵順利野放，祝福黑琵新年，在台南快樂平安度冬。

2021年12月13日~16日間，台南市農業局、台江國家公園管理處、台南鳥會等志工，陸續於安南區四草野生動物保護區及安南區私人魚塭內志陸續發現5隻受傷黑面琵鷺，經下灘搶救，並護送至慈愛動物醫院醫救治，因恢復良好經獸醫師評估可進行野放，31日上午10時許，在安南區四草保護區野放，台南市長黃偉哲親自參與野放，一同祝福黑琵新年快樂好過冬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市長黃偉哲，親自主持5隻傷癒黑琵野放，並祝福黑琵新年快樂，平安台南度冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，受傷的5隻黑琵，在慈愛動物醫院細心照料，黑琵漸能覓食。為使其能適應野外環境，於2021年12月17日將5隻黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤五隻黑琵分別繫上N17、N18、N19、N20及N21腳環，祝福5隻黑琵平安健康。

▲台南市長黃偉哲，親自主持5隻傷癒黑琵野放，並祝福黑琵新年快樂，平安台南度冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5隻傷癒黑琵由市長黃偉哲與農業局長李建裕、保育科長朱健明、慈愛動物醫院院長陳培中、台南市生態保育學會理事長邱仁武、總幹事蔡振賢、副總幹事黃蜀婷、安南區長葉誌明、台江國家公園管理處秘書洪政乾、課長王建智、台灣黑面琵鷺保育學會常務理事汪雨新、台南市野鳥學會常務理事郭東輝及總幹事林岱蓉、特生中心七股站洪夢棋主任等一同野放，5隻黑琵在現地短暫停留後振臂高飛，所有參與人士祝福黑琵平安。

▲台南市長黃偉哲，親自主持5隻傷癒黑琵野放，並祝福黑琵新年快樂，平安台南度冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，選擇在2021年的最後一天來野放N17～N21黑面琵鷺，讓牠們能歡度2022，而這5隻黑面琵鷺，其中有3隻是農業局巡查員所發現，另2隻為台南市野鳥學會志工所發現，顯示大家合作無間，對於黑面琵鷺的保護及棲地的安全都發揮作用，而台灣對黑面琵鷺保育的重要性不言可喻，目前全球大概60％的黑面琵鷺來台灣度冬，這個族群已日益擴大，表示保育工作已有成效，也期盼持續精進，大家一起珍視黑面琵鷺。

市長黃偉哲強調，隨氣候轉涼，為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，市長黃偉哲請大家一發現有黑面琵鷺個體其活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，立即通知農業局〈聯絡電話06-6321731〉，或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，黑琵存活率相對提高，請大家一起為黑面琵鷺保育努力。

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
LIVE／全球最早跨年　 紐西蘭天空塔燈光秀美炸
尾牙表演只有她不用！主管「眼光打量」曝超扯原因　惹怒全場
直擊／義大煙火秀狂吸人潮　2飯店大廳驚現「住房貪食蛇」
義大「888秒煙火」點亮夜空　最佳觀賞區曝光！
直擊／高雄輕軌、捷運人潮大爆發　雙舞台跨年估湧20萬人嗨倒數
狠心弟靠姊接濟竟下毒手　男友急飆4.3km救不回
跨年不怕餓！7-11出動「6大行動攤位」　OKmart餐車賣
台女首爾被酒駕撞死！判8年太重認定違憲 　父心碎說話了
快來卡位！北市跨年晚會「位子還很多」　近距離賞金曲天團
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆放行！她今年要回娘家圍爐「親媽卻狠罵」　哥哥幫腔：太心機

2022台中跨年中央公園開唱　「180秒煙火」閃耀夜空人潮移動了

直擊／義大888秒煙火秀狂吸人潮　2飯店大廳驚現「住房貪食蛇」

2021歲末送夕陽　東石漁人碼頭嚐海鮮看夕陽迎接2022

義大「888秒煙火」點亮夜空　最佳觀賞區曝！晚間8點啟動交管

直擊／高雄輕軌、捷運人潮大爆發　雙舞台跨年估湧20萬人嗨倒數

黃偉哲主持5隻傷癒黑琵野放　祝黑琵新年快樂台南平安度冬

郡宏光電x水雉生態教育園區　「雉」愛永存生生不息

境外移入暴增41例！王必勝：非常嚴峻的警訊　籲民眾做好3件事

思夢樂越開越多「到底誰在買」？　全場狂推1神物：菜市場價

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

畢書盡獻唱…新娘被迷倒：我要換老公！　躺著打燈光還虧Lulu「人的問題XD」

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

媽超過5點回家1歲娃「哇哇大罵」　拍桌氣PUPU下秒被討抱改露甜笑

6歲女兒想紅！拍片熱舞遭搶戲　後方爸「賣力狂扭」網目光全看他

婆婆放行！她今年要回娘家圍爐「親媽卻狠罵」　哥哥幫腔：太心機

2022台中跨年中央公園開唱　「180秒煙火」閃耀夜空人潮移動了

直擊／義大888秒煙火秀狂吸人潮　2飯店大廳驚現「住房貪食蛇」

2021歲末送夕陽　東石漁人碼頭嚐海鮮看夕陽迎接2022

義大「888秒煙火」點亮夜空　最佳觀賞區曝！晚間8點啟動交管

直擊／高雄輕軌、捷運人潮大爆發　雙舞台跨年估湧20萬人嗨倒數

黃偉哲主持5隻傷癒黑琵野放　祝黑琵新年快樂台南平安度冬

郡宏光電x水雉生態教育園區　「雉」愛永存生生不息

境外移入暴增41例！王必勝：非常嚴峻的警訊　籲民眾做好3件事

思夢樂越開越多「到底誰在買」？　全場狂推1神物：菜市場價

過敏兒5大剋星曝光！醫證實：「吃太多」也害你發作

紐西蘭率先跨入2022　奧克蘭「天空塔」絕美燈光秀迎新年

《哈利波特》暗戀大23歲貝拉雷斯壯　丹尼爾羞認：賀爾蒙高峰期

婆婆放行！她今年要回娘家圍爐「親媽卻狠罵」　哥哥幫腔：太心機

2022台中跨年中央公園開唱　「180秒煙火」閃耀夜空人潮移動了

直擊／義大888秒煙火秀狂吸人潮　2飯店大廳驚現「住房貪食蛇」

最美宮廟禮生上下全開！深V衩到腰部「渾圓翹臀」浸浴缸濕透被看光

「搖滾基隆大步走」跨年晚會　入場防疫及交通資訊一次掌握

全國賽德克族祭儀暨競賽　林務局供柳杉木材供原民重建傳統住屋

懶人料理大公開「海苔食譜」5種變化　與吐司、炸豆皮加一起無敵好吃

生活熱門新聞

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

2021渣王「不是王力宏」　她曝：褲襠尺寸，完勝

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

媳婦獲准回家過年　爸媽竟嗆「婆婆要拖敗我們家」

哪些工作年薪不到50萬？網淚指1行業

新北聯醫30天內護理師「2死1傷」傳被下封口令　院方回應了

快訊／今「境外暴增41例」創史上新高！單月累計破400例

外送狂勸：跨年夜別點Pizza、胖老爹！原因曝光

看完電影「1舉動」超多人做！網全氣炸撻伐

更多熱門

相關新聞

正統鹿耳門聖母廟文創館元旦開幕

正統鹿耳門聖母廟文創館元旦開幕

這裡是哪裡？難道「台南土城」也有「林百貨」嗎？這可是位在古鹿耳門台南土城的「林默娘百貨」，正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕。

2021年台南空品改善成果斐然

2021年台南空品改善成果斐然

國小女隨便教還霸凌學生　被檢舉竟持刀理論

國小女隨便教還霸凌學生　被檢舉竟持刀理論

買房難上加難　內政部：住宅價格指數季增2.15%

買房難上加難　內政部：住宅價格指數季增2.15%

台南市勞工局媒合歲末送暖

台南市勞工局媒合歲末送暖

關鍵字：

黃偉哲黑琵野放台南平安度冬

讀者迴響

熱門新聞

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年！小S聽了傻眼

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

名導力讚《華燈2》23歲女星「氣場鎮壓老戲骨」

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面