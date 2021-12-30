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台南市勞工局媒合歲末送暖　木工工會接棒傳遞愛

▲台南市勞工局結合台南市木工業職業工會，致贈給17區計30戶職災、弱勢勞工家庭民生物資，為他們在寒冬注入暖流，能夠溫馨好過年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局結合台南市木工業職業工會，致贈給17區計30戶職災、弱勢勞工家庭民生物資，為他們在寒冬注入暖流，能夠溫馨好過年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末年關將屆，台南市勞工局結合各工會寒冬送暖，30日由台南市木工業職業工會愛心接棒，持續關懷職災、弱勢勞工，在農曆過年前獻上暖暖的祝福，將沙拉油、年菜、香腸、電風扇、肉鬆、關廟麵、棉被、等生活物資，到府親送致贈給17區計30戶職災、弱勢勞工家庭，為他們在寒冬注入暖流，能夠溫馨好過年。

台南市勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲秉持希望家園理念，重視台南市職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，勞工局除結合各職（產）業工會專業志工協助進行房屋修繕外，並持續對這些面臨生活困境的職災、弱勢家庭提供後續關懷與物資協助。

台南市木工業職業工會方澄科理事長有感於房屋修繕過程中，看到部分職災、弱勢勞工家庭生活困苦環境惡劣，家中物資缺乏，30日偕同工會幹部，與勞工局共同前往，將棉被、白米、香腸、風扇等愛心物資，分送給居住在本市安南、七股、佳里、將軍、北區、永康區、仁德、東區、南區、歸仁、安定、善化、白河、後壁、柳營、新營、鹽水各區等30戶職災、弱勢勞工家庭。

30日第一站來到的是安南區58歲職災勞工，吳先生從事水電相關工作，案妻因中風行動不便以輪椅代步。吳先生於今年4月受僱到工廠進行配電盤維修時，因設備老舊發生爆炸導致全身65％燒燙傷，在燒傷加護病房住院將近1個月，進行多次的清創與植皮手術，病況穩定後才轉普通病房。

出院後透勞工局職災個管員輔導申請勞保局相關補助並連結陽光基金會的專業服務，申請壓力衣、傷口護理與復健療程等服務，吳先生目前仍持續進行復健期盼能早日回到職場，為了重返工作崗位付出的堅強的毅力令人感佩，透過勞工局與工會到府寒冬送暖，滿滿的物資象徵社會各界贈予的最大祝福與鼓勵，儘管遭遇人生的逆境仍有許多人付出關懷與協助，讓遭遇職災困境的吳先生備感溫馨。

另居住於新營區之湯姓姐弟，兩人50多歲皆未婚，相依為命共同生活。由於弟弟患有中度智能障礙，生活無法自理，自父母多年前過世後，平時生活即由姐姐照顧，而其居住房屋破舊且部分地方會漏雨，屋外置有一流動廁所以解決如廁之需，生活堪憐。經勞工局結合工會志工進行修繕後，讓姐弟倆能有個舒適的生活空間可使用，也期待透過物資的發送讓他們感受到社會的溫馨。

王鑫基局長表示，「有情有疼心的厝」房屋修繕計畫結合九大工會志工發揮所長、付出愛心一同協助職災、弱勢家庭進行房屋修繕工作，截至目前已完成161戶。在此非常感謝台南市木工業職業工會方澄科理事長及會員的愛心，讓職災、弱勢家庭們在冷冽的寒冬，能感受到這股社會溫馨的暖流。

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