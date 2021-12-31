　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021年台南空品改善成果斐然　良好日數成長比率六都第一

▲台南市政府執行「亮麗晴空行動計畫 PLUS」成效顯著，自身空氣污染源已由33％降為24％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府執行「亮麗晴空行動計畫 PLUS」成效顯著，自身空氣污染源已由33％降為24％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府整合18局處，持續推動與執行「亮麗晴空行動計畫 PLUS」成效顯著！藍天日數比例連續兩年達8成以上，2021年空氣品質良好日數比例（AQI<51）較109年增加13.6％，表現六都第一，臭氧更是創下零紅害佳績，環保署最新研究報告亦指出，台南市自身空氣污染源已由33％降為24％。

市長黃偉哲表示，人人都希望呼吸乾淨好空氣，台南市多年來針對固定污染源、逸散源、移動污染源訂定許多創新、綜合性策略、落實執行亮麗晴空計畫，在公私部市的合作下，空氣品質逐漸改善，謝謝大家的付出與努力，才有此好成果。

▲台南市政府執行「亮麗晴空行動計畫 PLUS」成效顯著，自身空氣污染源已由33％降為24％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

固定污染源管制方面，環保局善用無人飛機（UAV）、紅外線熱顯像儀（FLIR）、3D光學雷達等科學儀器以提高管制、稽查成效，2021年度又成立大新營、科工區、科學園區等陳情管制專案小組。經統計，2021年整體陳情件數與近三年同期相比減少30％。

既有工業鍋爐累積汰換量達97％，將全市789座高污染工業燃油鍋爐汰換成低污染鍋爐。環保局更與轄內前20大工廠排放大戶共49家業者協商達成為期4年至2023年的減量共識，迄今已削減揮發性有機物405公噸（53％）、硫氧化物87公噸（543％）、氮氧化物46公噸（43％）與粒狀污染物53公噸（166％）。

逸散污染源管制方面，環保局與市府局處鎖定1億以上的大型公共工程及大型廠房興建工程，加嚴管制其施工機具，造冊列管202台外，並同步實施油品及排煙檢測，推動施工機具污染減量。深入拜訪轄內180座社區大樓宣導以功代金，2021年疫情壓力下，以功代金金額卻逆勢成長13％達227萬元。

▲台南市政府執行「亮麗晴空行動計畫 PLUS」成效顯著，自身空氣污染源已由33％降為24％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移動污染源管制方面，劃設奇美博物館為「空品維護區」，進入的機車需完成定檢，柴油車則須持有自主管理標章，2022年1月~6月為宣導期，7月起管制。老舊機車管制成果，機車定檢率81.6%；近兩年累積淘汰11萬輛老舊機車，累積淘汰率，定檢率、淘汰率均六都第一；大型老舊柴油車亦成功淘汰1941輛。

台南市環保局期許2022年除了紮實的做好基本管制工作外，仍須更加積極努力，持續改善台南的空氣品質，以建構大臺南宜居城市之願景。

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
長榮40個月年終　這群人拿命拚「連1個月都沒有」！網1句秒打
福原愛登「最無法原諒的不倫戀」第一名！　日網批這2點太OVE
2021全台房市最熱點曝光　3區域房價漲幅雙位數
年終來了？　銀行「誤匯近50億」賠慘
台中弟揮刀刺殺姊！　「騎車載不動」送醫途中丟包路旁亡
2022年最狂偏財運出爐！　「4星座、4生肖」中獎機率超高
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣行勝於言＋安泰醫院蘇清泉　「手」護原鄉抗疫分享愛

確保市民跨年安全無虞　桃園上千警力加強維安勤務

安心陪放心生　友善育兒政策上路

2021年台南空品改善成果斐然　良好日數成長比率六都第一

屏東琉球劃設空氣品質維護區　入島機車未定檢開罰500元

克服氣候管理得宜　巫耀堂、吳國銘勇奪杉林溪冬茶競賽特等獎

新北農漁民長者免費健檢　侯友宜：明年40歲原住民可享服務

北大武山傳登山客摔傷「手腳發麻」　12／31申請直升機吊掛下山

台南市勞工局媒合歲末送暖　木工工會接棒傳遞愛

台南勞工局人才培訓效益擴散　復健青年勵進會獲國家人才發展獎肯定

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

畢書盡獻唱…新娘被迷倒：我要換老公！　躺著打燈光還虧Lulu「人的問題XD」

媽超過5點回家1歲娃「哇哇大罵」　拍桌氣PUPU下秒被討抱改露甜笑

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

台灣行勝於言＋安泰醫院蘇清泉　「手」護原鄉抗疫分享愛

確保市民跨年安全無虞　桃園上千警力加強維安勤務

安心陪放心生　友善育兒政策上路

2021年台南空品改善成果斐然　良好日數成長比率六都第一

屏東琉球劃設空氣品質維護區　入島機車未定檢開罰500元

克服氣候管理得宜　巫耀堂、吳國銘勇奪杉林溪冬茶競賽特等獎

新北農漁民長者免費健檢　侯友宜：明年40歲原住民可享服務

北大武山傳登山客摔傷「手腳發麻」　12／31申請直升機吊掛下山

台南市勞工局媒合歲末送暖　木工工會接棒傳遞愛

台南勞工局人才培訓效益擴散　復健青年勵進會獲國家人才發展獎肯定

疫情衝擊生計　高市租金補貼申請暴增5000件

宜蘭版「黯然銷魂油飯」邪惡畫面洗版IG！秘製辣醬威力十足別亂沾

9次動刀看淡生死！　王夢麟交代遺囑「不急救將器捐」：樹葬長眠

加油站都有山寨版！　他消費9萬才驚覺是「中圍石油」氣炸

林振賢離開18年老東家　最感謝劉保佑、洪總

專訪／張懷顥棄林俊傑「想跟她合作」　與親哥懷秋僅一件事會爭吵

北市跨年晚會首採悠遊卡綁台北通嗶卡　民眾不熟入場略卡卡

尾牙表演只有她不用！主管「眼光上下打量」曝超扯原因　惹怒全場

為于北辰加油　王定宇讚：他絕對是個熱愛中華民國的反共藍軍

短短13秒衝過八層樓！蠟筆城堡打造「全亞洲室內最高」彩色溜滑梯

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

地方熱門新聞

北大武山傳登山客摔傷　直升機將吊掛下山

這是真的！彰化阿公開價18,000元徵女伴

狂提陳柏惟被諷鞭屍　顏寬恒反擊

台南市勞工局媒合歲末送暖

學者評分「顏寬恒口才比想像中好」

復健青年勵進會獲國家人才發展獎

西螺大橋跨年晚會＋元旦健行封閉19小時　雲林警出動56人力交管維安

新北跨年嗨翻2021年末　浪漫邁進2022年

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸

男子欠稅241萬元拒繳被管收

台南跨年將施放煙火

快訊／工安意外！台中工人跌倒頭插鐵條　臉部撕裂傷送醫急救

石門水庫清淤量達標　利用低水位增加抽泥

更多熱門

相關新聞

國小女隨便教還霸凌學生　被檢舉竟持刀理論

國小女隨便教還霸凌學生　被檢舉竟持刀理論

台南1所國小家長集體向校方陳情指控1名女導師涉及教學不力及霸凌學生，家長指控該名女老師2021年8月返校擔任導師，11月開始頻繁請假，上課愛教不教，數學課竟播放解題影片要學童自學，校方介入了解，女師還持美工刀理論，令學童懼怕上學，校方表示該案已陳報調查，目前教評會決議停聘該師3月，尚待調查。

買房難上加難　內政部：住宅價格指數季增2.15%

買房難上加難　內政部：住宅價格指數季增2.15%

台南市勞工局媒合歲末送暖

台南市勞工局媒合歲末送暖

復健青年勵進會獲國家人才發展獎

復健青年勵進會獲國家人才發展獎

台南市長黃偉哲籲民眾注意保暖

台南市長黃偉哲籲民眾注意保暖

關鍵字：

台南空品改善成果斐然六都

讀者迴響

熱門新聞

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年！小S聽了傻眼

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

雷／《華燈2》子維真實身世曝光

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面