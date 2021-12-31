2021年台南空品改善成果斐然　良好日數成長比率六都第一

▲台南市政府執行「亮麗晴空行動計畫 PLUS」成效顯著，自身空氣污染源已由33％降為24％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府整合18局處，持續推動與執行「亮麗晴空行動計畫 PLUS」成效顯著！藍天日數比例連續兩年達8成以上，2021年空氣品質良好日數比例（AQI<51）較109年增加13.6％，表現六都第一，臭氧更是創下零紅害佳績，環保署最新研究報告亦指出，台南市自身空氣污染源已由33％降為24％。

市長黃偉哲表示，人人都希望呼吸乾淨好空氣，台南市多年來針對固定污染源、逸散源、移動污染源訂定許多創新、綜合性策略、落實執行亮麗晴空計畫，在公私部市的合作下，空氣品質逐漸改善，謝謝大家的付出與努力，才有此好成果。

固定污染源管制方面，環保局善用無人飛機（UAV）、紅外線熱顯像儀（FLIR）、3D光學雷達等科學儀器以提高管制、稽查成效，2021年度又成立大新營、科工區、科學園區等陳情管制專案小組。經統計，2021年整體陳情件數與近三年同期相比減少30％。

既有工業鍋爐累積汰換量達97％，將全市789座高污染工業燃油鍋爐汰換成低污染鍋爐。環保局更與轄內前20大工廠排放大戶共49家業者協商達成為期4年至2023年的減量共識，迄今已削減揮發性有機物405公噸（53％）、硫氧化物87公噸（543％）、氮氧化物46公噸（43％）與粒狀污染物53公噸（166％）。

逸散污染源管制方面，環保局與市府局處鎖定1億以上的大型公共工程及大型廠房興建工程，加嚴管制其施工機具，造冊列管202台外，並同步實施油品及排煙檢測，推動施工機具污染減量。深入拜訪轄內180座社區大樓宣導以功代金，2021年疫情壓力下，以功代金金額卻逆勢成長13％達227萬元。

移動污染源管制方面，劃設奇美博物館為「空品維護區」，進入的機車需完成定檢，柴油車則須持有自主管理標章，2022年1月~6月為宣導期，7月起管制。老舊機車管制成果，機車定檢率81.6%；近兩年累積淘汰11萬輛老舊機車，累積淘汰率，定檢率、淘汰率均六都第一；大型老舊柴油車亦成功淘汰1941輛。

台南市環保局期許2022年除了紮實的做好基本管制工作外，仍須更加積極努力，持續改善台南的空氣品質，以建構大臺南宜居城市之願景。