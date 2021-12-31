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國小女師狂請假！隨便教還霸凌學生「沒家教」　被檢舉竟持刀理論

▲台南市1所國小女導師被家長集體控訴教學不力、言語霸凌，校方積極介入查處中。（圖／示意圖，非當事人國小，記者林悅翻攝）

▲台南市1所國小女導師被家長集體控訴教學不力、言語霸凌，校方積極介入查處中。（圖／示意圖，非當事人國小，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1所國小家長集體向校方陳情指控1名女導師涉及教學不力及霸凌學生，家長指控該名女老師2021年8月返校擔任導師，11月開始頻繁請假，上課愛教不教，數學課竟播放解題影片要學童自學，校方介入了解，女師還持美工刀理論，令學童懼怕上學，校方表示該案已陳報調查，目前教評會決議停聘該師3月，尚待調查。

據了解，該名女班導師是透過全國教師轉介平台，於2019年5月調任該國小，專長是美勞，惟到校後不久就請病假，2021年8月擔任導師，校方還請資深老師協助女師儘快上手。

家長指控該名女師起初教學還正常，請假天數不到14天，未超過事、病假規定，但最近2個月就開始常請假，數小時、半天都有，因次數太多令家長感受該師動不動就請假，加上上課教學不力，如國語課唸一下課文就算教過，數學竟播放解題影片要學童自學…，上課草草結束，引發家長眾怒，認為學生受教權受損。

家長們指控該名女導師的孩子2020年疑遭到同班同學欺負，女導師最近得知那名同學的哥哥在自己班上，常借題發揮在課堂上予以辱罵，大聲斥責「全家沒有家教」，根本是挾怨言語霸凌。2021年12月17日近20名家長集體向校方陳情控訴該女師教學不力、言語霸凌。

該校校方指出，校方17日接獲家長陳情，20日即受理召開會議審查家長投訴該該師涉嫌教學不力、言語霸凌情事，有關教學不力部分，校方已完成調查，依規定將相關資料陳報上級機關召開「專業審查會議」，惟上級機關為有一些資料待補充，校方會待收到公文依規定補送資料供審查。

校方說，有關言語霸凌部分，校方於12月28日召開教評會，根據家長陳情指控內容進行討論，並完成第一次調查，教評會29日決議停聘該師3個月，並陳報上級機關，待相關調查完成後再依行政程序查處，該班級將改由代課老師代理導師職務至這學期末。

校方強調，學校一向尊重教師專業自主，不會主動介入調查那一位老師教學或管理有問題，但一旦接獲家長、學生反映或主動察覺，即會積極介入查處，保障學生受教權益及學校正常管理，校方受理家長們陳情馬上積極處理，目前相關調查程序仍在進行中，校方一定依法秉公查處，請家長及學生放心。

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