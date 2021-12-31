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台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」　元旦嶄新開幕

▲台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕，歡迎全國遊客一起來參觀祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕，王增榮主委歡迎全國遊客一起來參觀祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

這裡是哪裡？難道「台南土城」也有「林百貨」嗎？這可是位在古鹿耳門台南土城的「林默娘百貨」，正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕，歡迎全國遊客一起來參觀祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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每到元旦佳節前夕，台南「正統鹿耳門聖母廟」總是吸引滿滿的人潮，廟方決議將西側大樓舊有空間重新改裝，還原40年前的建築工法，呈現埋銅線、磨石子的古老地板、保留古早舊式窗框，並將耆老從1918年聖母廟二建舊廟時期留下的廟柱、樑木等等珍貴素材，改裝成展示桌，重新陳列當代的「文創品」。結合1918年、1981年、2021年三個不同時代的元素，創造「古」、「今」交融、「新」、「舊」交替的文化空間。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕，歡迎全國遊客一起來參觀祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員表示，文創館的改裝，是為了讓更多外地來的遊客了解聖母廟的文化歷史，因此特別設置了一面「時光之牆」，從西元1200年媽祖信仰傳入台灣開始講起，舉證列出史書記載的內容，述說源遠流長的鹿耳門聖母廟──舉凡鄭成功受「鹿耳門媽」神潮相助的神蹟、鹿耳門聖母廟成為康熙時代官建的廟宇、聖母廟與三郊的關係、鹿耳門沙洲一夕之間由大海變成陸地的驚人變化……等等，都呈現在「時光之牆」裡。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕，歡迎全國遊客一起來參觀祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時，文創館也展示甫為台南市文化資產處所修護的「土城香香科冊」、「土城香老照片」，以及許許多多具有時代意義的文書，讓十方善信大德來到正統鹿耳門聖母廟參拜時可以更了解「鹿耳門」與「聖母廟」的歷史文化底蘊。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕，歡迎全國遊客一起來參觀祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「正統鹿耳門聖母廟文創館」訂於2022年1月1日元旦重新開幕，廟方特別訂製了10多款限量10份的文創小物，相信會引發一股搶購風潮，只要捐獻媽祖緣金，便可以換得專屬的文創伴手禮。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕，歡迎全國遊客一起來參觀祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕，歡迎全國遊客一起來參觀祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，正統鹿耳門聖母廟後方的「波斯菊花海」現在值盛開花季，安平艦模型更是熱門拍照景點，12月中甫試營運的「宮廷古風攝影棚」漢服體驗正夯，遊客來到正統鹿耳門聖母廟，不只可以向鹿耳門媽、五府千歲、西天佛祖拜拜求平安、向月下老人求取好姻緣，還可以擁有各種不同的體驗，再加上有文化、有伴手禮的「文創館」，可以滿足各方面不同的需求。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「文創館」，將在2022年元旦嶄新開幕，歡迎全國遊客一起來參觀祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王增榮主任委員指出，若還在安排元旦假期甚至寒假、春節出遊的行程，不妨可以考慮來西濱海岸的台南土城走走，感受一下「古鹿耳門」的人文風情與體驗「正統鹿耳門聖母廟」的壯闊之美。

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