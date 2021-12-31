29歲啃老男想吃漢堡！威脅老父「不立刻買就燒你家」　下場超活該

▲馬來西亞一名男子以燒毀房子威脅爸爸買漢堡給他。此為示意圖，與本新聞無關。（組圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞29歲男子莫哈末德（Mohammad Adib Akmal）27日威脅父親，若不立刻替他買漢堡回家的話，就會把爸爸的房子燒了，結果遭警方拘捕並被法庭判處監禁5個月，讓不少網友大讚「大快人心」。

綜合當地媒體報導，莫哈末德的父親在12月27日晚上10點左右外出買食物，不久後他接到了莫哈末德的電話，要求他立刻買漢堡回家，否則就會將他們的住家燒掉。警方在接獲通報後，認為莫哈末德已觸犯刑事法第506條文（恐嚇），於是立即前往家中抓人。

當地法院29日裁定，莫哈末德恐嚇罪名成立，判處他監禁5個月，並諭令他即日開始服刑。儘管莫哈末德的代表律師希望法庭從輕判刑，但副檢察官阿尼斯（Anis Farhah Ahmad Hilmi）指出，「被告理應照顧和尊重父親，卻在此案中威脅自己的親生父親，實在讓人髮指」，因此要求法庭給予適當懲罰。

消息曝光後，不少網友紛紛讚好，並表示法庭的判決「大快人心」。也有網友留言指出，「我沒看錯吧？29歲了還在當爸寶？」、「想吃漢堡不能自己出去買嗎？」、「簡直就是垃圾，趕出家門算了」。

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