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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2022又是危險一年！台海衝突升溫、新冠疫情再起　各國危機一次看

▲▼以巴衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲隨著國際衝突升溫、新冠疫情再起，《衛報》認為，2022年將會是危險的一年。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

歲末年終，新的一年又將到來，然而英國《衛報》分析國際情勢後，認為明年世界將面臨新冠捲土重來、氣候緊急狀況、國際衝突、政治鬥爭、跨國種族主義危機等一系列可怕挑戰，因此大膽預言明年又會是極其危險的一年。

▲▼習近平。（圖／路透）

▲習近平可能即將展開第3個5年任期。（圖／路透）

亞太

中國在2022一整年都會是世界矚目的焦點。距離目前最靠近的大事，是即將在明年2月舉行的冬季奧運會。或許對體育迷而言，誰能奪冠將是這場賽事的重點，但由於一系列的人權問題，中國正面臨越來越多抵制冬奧的呼聲，目前英美、澳洲、加拿大、紐西蘭等國都已決定將對冬奧進行外交抵制。

將於2022年尾召開的中共第20次全國代表大會將會是另一個焦點，中國主席習近平在2018年取消了國家主席任期不得超過2屆的限制，引發外界猜測，他或許不會在2022期滿時辭職。不少分析認為，在習近平政權下，中國依舊會面臨經濟放緩、人口老化等問題，但為了擴大中國在全球經濟和地緣政治的影響力，該國的重點應該會放在美中關係和對台的軍事威嚇上。

▲▼印度,新冠。（圖／路透）

▲印度的新冠疫情也是國際焦點之一。（圖／路透）

印度作為中國最大的地區競爭對手，表現則較為平緩，與中國總人口將逾14億的趨勢不同，印度的出生率和平均家庭規模正在緩緩下降，而中印兩國懸而未決的邊境衝突則會變得愈發危險，並導致雙邊關係更加惡化。

在亞洲其他地區，緬甸的暴力鎮壓、塔利班接管阿富汗後人民的絕望困境、北韓的核邊緣政策、菲律賓將迎來新總統等也都是值得關注的議題。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲明年11月底美國中期選舉被視為是拜登施政的成績單。（圖／路透）

美洲

美國將在明年11月迎來拜登（Joe Biden）上任總統後的首次中期選舉，民主黨將極力阻止共和黨奪回參眾兩院的主權，因此這場選舉將被視為是拜登施政的成績單。如果共和黨在關鍵州的表現良好，那麼前總統川普（Donald Trump）幾乎一定會在2024年競選總統，但高齡80歲的拜登是否還能在2024年競選連任，則是一大謎題。

美國的疫情、經濟、移民、種族、墮胎權利等問題都將持續在全國發酵，而民主黨內進步派和溫和派的分歧也將是該國政治的重點。同樣受關注的還有副總統賀錦麗（Kamala Harris）的表現，因為最近有越來越多傳言指出，賀錦麗不佳的表現已造成白宮政權不穩。而在國際問題上，美國如何處理中美洲移民壓力、俄羅斯烏克蘭衝突、台海緊張關係或以色列伊朗衝突也都是2022年的熱點話題。

至於南美洲，巴西即將在10月進行的總統競選和美墨之間的貿易、毒品、移民問題，都被視為是明年的焦點議題。

▲▼馬克宏。（圖／路透）

▲法國也將在明年1月擔任歐盟輪值主席國。（圖／路透）

歐洲

對於歐洲而言，2022年是關鍵的一年，因為歐盟與各國領導人都需要花費大把力氣，去應對國內外緊張關係、大流行帶來的社會和經濟影響、移民問題，以及格拉斯哥氣候峰會COP26設定的淨零排放目標。

在前總理梅克爾（Angela Merkel）卸任後，德國的新政府將受到國際關注，而近來和德國走得很近的法國也將在明年春季進行總統選舉。儘管總統馬克宏（Emmanuel Macron）目前的民調依舊處於領先地位，但來自中右翼共和黨人的競爭對手佩克雷斯（Valérie Pécresse）實力不容小覷，並可能讓法國在這場選舉中變得激進。

分析人士認為，歐洲將在明年面臨俄羅斯不斷上升的軍事壓力、白俄羅斯將移民武器化、英國脫歐後的影響等問題，而歐洲與美國之間的關係也可能變得更加緊張。

▲▼世界杯足球賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡達將在2022年11月主辦世界杯足球賽。（圖／達志影像／美聯社）

中東

中東國家卡達將在2022年11月舉行世界杯足球賽，成為首個主辦世界杯的伊斯蘭國家。這場球賽或許將推動海灣國家的商業和旅遊業，並帶來更開放、進步的治國方式，然而外界擔心，這場比賽可能會「洗白」當地的腐敗、言論不自由、婦女和LGBTQ+權利低下的問題，而且該國自2010年申辦成功以來，已有至少6500名工人在建造體育場、道路、酒店、機場等設施時死亡。

另外，伊朗核武器製造的問題也將會再次進入人們眼簾，而最重要的問題或許會是以色列和美國是否會就此問題對伊朗祭出經濟或軍事手段，因為以色列一直威脅，如果伊朗重啟2015年核協議的談判進展緩慢的話，他們就會對該國發動空襲，並可能引發海灣戰爭。

▲▼伊朗,核武。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗的核武問題受人矚目。（圖／達志影像／美聯社）

非洲

在2022年，健康與公衛問題依舊會是非洲最重要的議題。南非在2021年11月出現新變種病毒Omicron表明，非洲2022年可能會出現更多新冠變種病毒，然而富國卻可能會更傾向於保護國內人民，而不願意與國際合作解決問題。而非洲當地的其他健康問題，如愛滋病、瘧疾、結核病、糖尿病等，也都會進一步惡化。

另外，許多分析人士認為，非洲如今已取代中東，成為新一代國際恐怖主義的聚集地，因此在2022年，非洲激進的伊斯蘭主義組織將會大幅增加，而當地的內戰和移民問題也值得關注。

▲▼非洲,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲的新冠疫情與公衛問題不容小覷。（圖／達志影像／美聯社）

南北極等地

格拉斯哥氣候峰會COP27將在明年11月於埃及召開，然而短短一年就要改善全球暖化的問題是不現實的。2021年頻繁出現的火災、乾旱、洪水、暴風等極端氣候事件肯定會再次發生，而南北極的影響也會更加明顯。

另外，兩極在2022年都將出現更多的人類活動，如大眾旅遊、軍事基地建造等，然而這也引發了人們對國際軍事衝突的擔憂，因為除了在極地建造基地外，美、俄、中國對太空和核武的興趣也逐漸升高。

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