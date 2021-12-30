人夫婚內偷吃多男染愛滋！　兒子親眼目睹他「跟男人壞壞」

▲該名同性戀父親即使被兒子發現，依舊婚內出軌，約泡多名男子。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名女子日前接受YouTuber採訪時自爆，自己的父親是一名同性戀者，小時候哥哥們更曾經目睹爸爸約男人到家裡，或是在手機內藏有同性的色情影片。如今父母終於離婚，但是父親卻因為長期沒有進行安全性行為而感染愛滋病，目前則是在醫院內接受治療。

根據《中國報》引述《Kosmo？》報導，這名同性戀父親的女兒日前接受YouTuber「哈茲曼胡茲」的採訪時自爆，自己的父親不但婚內出軌多名男子，還因為沒有固定性伴侶以及沒有進行安全性行為而感染愛滋病。

▲女網友自爆家庭醜聞。（圖／翻攝自《Kosmo？》）



女子表示，最先發現父親是同性戀的是大哥。有一次母親離家，大哥卻意外目睹爸爸和其他男人在一起，事後也在父親的手機內發現同性的色情影片。不僅如此，二哥更曾經看到爸爸半裸地和其他男人待在一起，全身只有下半身包裹著浴巾。

據悉，女子的父母是在奶奶的安排下結婚，婚後育有3個孩子，但是此後他的父親以陽痿為由，有長達5年的時間都未曾與母親發生關係，甚至要求離婚。女子的母親則是因為擔心孩子沒有完整的家庭，堅決不肯離婚。儘管最後在長期的抗戰下，兩人終於離婚，但孩子們的惡夢卻依然沒有結束。

女子表示，如今他的父親因為沒有固定的性伴侶且長期混亂的性生活，導致他在前一段時間確診愛滋病，如今則是在醫院接受治療。

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