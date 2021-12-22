原民傳統圖騰跳上「Bar BEER」！4款「授權圖紋」背後意義超暖、網友挺起來霸氣全收

▲色彩與圖騰設計吸睛的原住民族文化意象，躍上知名啤酒Bar BEER的罐身，台灣麒麟與各族群部落的授權過程，也可說是為所有企業品牌示範了難得的一課！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

隨著網路與智慧裝置的普及，各種資訊也跟著大量且快速地交流！例如過去民眾一知半解的文化軌跡，像是原住民族各族群的祭典節慶和圖紋意義，藉由具有網路聲量與號召力的歌手如阿爆、YouTuber如布萊克薛薛，以及其他致力在圖紋、服裝設計領域發光發熱的專業人士不斷努力推廣下，除了傳達正確的族群部落文化，讓大眾了解背後價值，對於把文化傳承視為己任的原住民族朋友來說，更期望民眾在理解以後，也懂得互相尊重。

不過，在2015年「原住民族傳統智慧創作保護條例（簡稱傳智法）」公告以後，無論是服裝設計或是圖騰、音樂製作，還是出現許多未經授權、不當誤用甚至將原住民族視為神聖的黥面拿來開玩笑的表演橋段。然而近來，不少人逛超商超市，一定會發現色彩豐富且圖騰設計吸睛的原住民族文化意象，躍上知名啤酒Bar BEER的罐身上。具有智財權或傳智法概念的消費者此時一定會想，「這有經過合法授權嗎？」事實上，這已經是Bar BEER第2年與原民族群、部落合作的期間限定罐身設計！

深耕台灣多年的Bar BEER，近年在異業合作上，逐步跨出過往單純的利益考量，轉而希望透過企業自身的影響力，帶起社會大眾對於自然土地、傳統文化的了解與關注，進而與不同文化創造共享價值！在這樣的願景下，Bar BEER遵循「傳智法」，積極與原民部落討論並取得同意授權，持續為「原民圖騰商品化」以及「企業如何與部落溝通合作」等商業模式，創下令人驚豔的成果。

花了約半年時間，負責協調Bar BEER與部落成員、耆老意見的賽德克族民族議會傳智小組召集人Kumu Walis，在受訪時即以肯定的態度表示，「我覺得這次與Bar BEER合作的授權過程，可以是未來所有想談原民授權的企業、品牌一個很好的參考典範！」好奇詢問她，討論授權的過程為何需耗費這麼久時間，Kumu Walis豪爽地笑道，「對於我們來說，不同的圖騰、器具、技法，都有它們個別的意義，所以也會影響到未來商品化的做法。」

▲到底「原住民族傳統智慧創作保護條例」要保護什麼？碩士論文即以此為研究方向的Kumu Walis表示，若以最直白的方式解釋，「這個條例，最重要的就是要保護原住民族的文化不被濫用、歪曲甚至被醜化。」

以設計師來說，屬於自己作品被外人任意使用，甚至將它扭轉成另一種意義，固然覺得憂憤痛心。同理，「今天不論是企業品牌或是公家單位，想用我們的文化資產另外設計圖案或音樂，要用哪些素材？最後會怎麼呈現？當然都得與各個族群部落的共同委員基金會來回討論，正式取得授權同意後，才能開始後續的作品、商品製作。」Kumu Walis笑言，「有時大家會覺得我們很難搞，但我必須站在部落族人的角度來解釋，因為不這樣堅持，我們的文化就沒了！」

此次，賽德克族將「傳統蓋被織紋」的圖案授權給Bar BEER使用，這個圖騰通常會出現在族人睡覺用的大件被子上。Kumu Walis解釋，雖然當初族人在挑選圖騰時，主要是看是否漂亮、在金黃罐身上能否被凸顯，「但Bar BEER將圖騰完整的名字以漢字和羅馬拼音清楚標示，這點讓我們覺得很用心，也希望透過這樣獨特的合作模式，讓大眾更了解賽德克族的文化。」

▲Kumu Walis特別指出，罐身上分別以中文與羅馬拼音介紹授權圖騰之名，讓族人們看見Bar BEER的用心。

「黑磚設計」設計師Zepulj Kaluvung則是來自排灣族，團隊中有魯凱及排灣族成員，在Bar BEER取得「排灣族望嘉部落嘉羅芙岸頭目家族祖靈雙面石雕柱」和「魯凱族達魯瑪克部落報訊鈴」的授權圖案後，便邀請Zepulj Kaluvung率領團隊設計本次的聯名贈品。Zepulj Kaluvung解釋，石雕柱只會出現在排灣族頭目住的家屋裡，除了代表領袖象徵，也具有傳統信仰的觀念，因為擁有這個石雕柱就可以透過祖靈與過去祖先溝通聯繫。Zepulj Kaluvung也強調，瓶身上色彩繽紛的圖案，則代表著琉璃珠，「過去琉璃珠很常做成首飾等商品，大家都習以為常了，但在我們排灣族傳統，琉璃珠是靈媒或領袖家族在祭祀時才能用到的東西，其實有著神聖的意涵。」

▲本身從事設計工作的Zepulj Kaluvung，過去很常看到有人直接將部落的傳統圖紋甚至歌謠等元素，加入他們的作品或是商品裡，「以前在沒有法令保護下，大家覺得這種元素可以隨意取用，但對我們來說，像琉璃珠、陶壺都具有神聖地位，隨意被挪用對我們來說就是一種侵犯。」

來自魯凱族達魯瑪克部落的Riono lratitibo也參與了此次授權報訊鈴圖案的經過，他熱情地說「部落的人和耆老一直都抱著正向樂意的角度看待授權這件事！」而此次授權的「報訊鈴」圖騰，在部落來說是勇士等級的獵人才有資格配戴，並且能將報訊鈴搖得響亮，以警示族人有外敵入侵，不過有時也具備報佳音、喜訊的功能，對於達魯瑪克部落來說，是流傳相當久遠的文化物件。

▲「就像閩南、客家人想把以前的語言和文化找回來，我們原住民族也在做一樣的事！」 Riono lratitibo誠懇道，「族人了解後，也才能讓其他人知道哪些祭典、儀式就跟傳統廟會一樣，必須要恭敬、不能喧嘩。只有讓愈多人認識到我們的文化，就不怕有禁忌被侵犯到！」

Bar BEER原民傳智設計罐於去年推出第一次合作後，消費者迴響極佳，更有網友在了解「傳智法」之於原民文化傳承的意義後，感動得直呼，「第一次想把不同罐身的啤酒全收！」今年合作的族群部落，除了受訪的賽德克族、排灣族望嘉部落以及魯凱族達魯瑪克部落外，賽夏族也授權了相當亮眼的「日字紋」圖飾。「台灣麒麟」除了希望民眾以購買、收藏做為支持，一起欣賞原民圖騰之美，也希望透過支付授權金的方式，實質支持部落發展。

不過對於原民來說授權金是其次，更重要的仍是，樂於見到企業與大眾對於原民族群的尊重。賽德克族的Kumu Walis就直言，「我們想要強調，族群與部落都不是為了錢而做授權，像我們這些處理授權的部落成員，都是無給薪、義務在參與這些事。」Kumu Walis眼神有光地說，「因為大家都希望能讓部落更好！」企業如何與在地社區、部落共好共榮，是近來全球永續發展的課題之一，Bar BEER接連2年與原民部落的友好合作，對於未來也有授權需求的品牌公司甚至公部門，無非也是上了寶貴的一課。