【廣編】挺原民！KIRIN Bar BEER新推四款「Bar原民傳智設計罐」

圖、文／台灣麒麟提供

深耕台灣多年的台灣麒麟，2021年再次以罐身結合賽夏族、賽德克族、排灣族和魯凱族已註冊「原住民族傳統智慧創作專用權」(以下簡稱傳智權) 的部落傳統圖紋做設計，即日起推出全新四款「Bar原民傳智設計罐」於全台販售，持續與原民會一起共同推廣傳智權議題。

今年推出的四款「Bar原民傳智設計罐」，罐身上的原住民族傳統圖紋分別是運用「賽德克族傳統蓋被織紋」、「賽夏族日字紋」、「排灣族望嘉部落嘉羅芙岸頭目家族祖靈雙面石雕柱」和「魯凱族達魯瑪克部落報訊鈴」做設計，同樣透過取得部落同意並支付授權金供部落發展使用，並於罐身上標記傳智權官方LOGO，台灣麒麟希望藉由此次合作能讓社會大眾更加認識傳智權，進而提升對於原住民族文化保護的意識。

此次Bar BEER也與知名原民品牌「排灣紋繣故事館」、「黑磚設計」、「賽夏美工藝坊」和原民設計師「米路 • 哈勇」相繼推出聯名好禮，消費者購買後掃描罐身QR code進入活動網站，於網站上登錄拉環序號即可享有一次拉霸機會，就有機會抽中Bar BEER原民限量好禮及原民餐廳美食體驗券。

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