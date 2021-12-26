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保護山林又不反對原住民狩獵　林務局喊冤：獵人最怕山裡沒動物

▲▼水鹿。（圖／林務局提供）

▲林務局提到，原住民傳統狩獵前需要進行一連串的占卜。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

不少人好奇，要保護山林，但為何又不反對原住民狩獵？根本是自相矛盾，林務局澄清，原住民傳統狩獵文化隱含著生態資源管理的智慧，其實「獵人最怕山裡沒有動物」，且藉由「自主管理」，受監測野生動物族群數量，並未因原住民傳統狩獵而失衡。

林務局說明，原住民狩獵文化並非只有「狩獵」這麼單純， 原住民傳統狩獵前需要進行一連串的占卜，甚至經過儀式與祈禱，更有種種蘊含生態永續的規範深藏其中，如以輪獵方式管理獵場、佈置陷阱時抓大放小，或依據季節限制獵捕的物種等，獵人們也須細心觀察、記錄動物的生態習性，清楚獵場內的植被與大小狀況，以確保森林自然資源生生不息，每個物種都能持續繁衍下去。

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▲▼保護山林又不反對原住民狩獵　林務局喊冤：獵人最怕山裡沒動物。（圖／林務局提供）

▲林務局表示，在全台多處部落，落實野生動物監測。（圖／林務局提供，下同）

林務局指出，「守護山林資源永續」目標，選擇互相尊重、攜手合作，透過原住民狩獵自主管理計畫與在地部落合作管理，獵人在狩獵時同時巡守山林，回報獵況、放置紅外線攝影機以提供生態資訊，再由學術團隊進行生態監測與分析，藉由現代科學技術的相輔相成，彼此都更了解獵場資源。

林務局進一步說明，自2013年起在全台架設紅外線自動相機監測系統，超過500台自動相機，掌握中大型野生動物趨勢，包括長期樣區監測網、保護留區監測相機，及原住民狩獵管理計畫相機。以鄒族獵人協會自主管理，紅外線自動相機監測結果為例，2015-2020年監測結果，顯示在自主管理下，受監測野生動物族群數量，並未因原住民傳統狩獵而失衡。

▲▼保護山林又不反對原住民狩獵　林務局喊冤：獵人最怕山裡沒動物。（圖／林務局提供）

▲林務局提到，在自主管理下，受監測野生動物族群數量，並未因原住民傳統狩獵而失衡。

林務局強調，更透過在地部落合作管理，如回報獵況與獵場生態、狩獵同時進行山林巡守，並提供物種觀察記錄，加上原住民族也經由獵團管理、遵守公約和回報獵物等機制，找回部落各自傳統狩獵規範。

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