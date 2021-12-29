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王光祿案檢察總長提非常上訴　最高法院駁回

▲▼王光祿。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王光祿的非常上訴，遭最高法院駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統特赦布農族獵人王光祿，另外大法官也針對本案作出相關法令違憲的解釋，檢察總長更為王光祿聲請非常上訴。不過最高法院審理後，認為判決並無違背法令，王光祿的罪刑仍存在，只是不用執行，因此駁回非常上訴。

本案發生於2013年7月，當時54歲的王光祿因年邁母親想吃肉，便在臺東山區狩獵，獵到一頭台灣長鬃山羊與一頭山羌後，被警方以持有非自製獵槍及獵殺保育類動物逮捕，最後被檢方以違反《槍砲彈藥刀械管制條例》和《野生動物保育法》起訴。最高法院最後將他判刑3年6月，併科罰金7萬元定讞。

前檢察總長顏大和認為本案有法律上疑義，提出非常上訴，最高法院受理後，也公開召開言詞辯論庭審理，並認為本案有違憲之虞，因此首度以最高法院名義，向司法院大法官聲請釋憲；至於王光祿自己也向大法官聲請釋憲。大法官5月間作出釋字803號解釋，宣告《槍砲彈藥刀械管制條例》及《野生動物保育法》的處罰規定部分合憲、部分違憲，王光祿的有罪判決並未翻盤。蔡英文總統更在520就職周年典禮上，宣布特赦王光祿，想為本案解套。

不過最高法院審理非常上訴後，認為雖然大法官作出違憲的解釋，但原確定判決審判時並無違背法令之處。另外總統特赦王光祿，依照《赦免法》規定，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效」，王光祿特赦後，罪刑仍存在，僅被「免除其刑之執行」。因此最高法院駁回非常上訴。

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