10多年白燒上億！日月潭向山旅館BOT案　業者批遭官僚坑殺

▲向山旅館BOT案基地位於向山遊客中心停車場旁。（圖／翻攝日月潭國家風景區管理處官網）

記者高堂堯／南投報導

延宕爭議10多年的日月潭向山觀光旅館BOT案，因預定地座落於原住民傳統領域、環評受阻，業者仲成公司已投資上億卻遲遲開發不成，決定認賠殺出，並控訴日管處不但未曾告知土地問題，又逼迫履約，否則將沒收3000萬元保證金；日管處反駁指已朝解約方向努力，但無法接受業者提出超過1億1千萬賠償金，雙方對合意終止契約之協商條件尚未達成共識。

本案源於日管處2008年發起招標，計畫以向山遊客中心停車場旁2.8公頃腹地興建BOT旅館，並由港資仲成大飯店公司得標，準備投入20億打造擁有300間客房的4星級旅館，並於2013年有條件通過環評，未料2015年即因汙水處理問題遭撤銷，當地邵族原民也群起反對開發，行政院原民會2018年又根據《原民基本法》公告預定地屬原民傳統領域，全案幾告胎死腹中。

業者批評，《原民基本法》早在2005年就已頒布施行，日管處竟拿可能有原民傳統領域爭議的土地來招標，又未告知業者相關疑義，導致多年來已投入上億卻無法正式開發，如今已決定退場，日管處卻不同意解約，要求依約再行環評，否則將沒收3000萬元保證金，簡直是官僚坑殺投資人。

日管處則澄清，向山觀光旅館BOT案因原住民傳統領域爭議、環評受阻，仲成公司於109年提協調委員會協調，經3次協調會議討論，最後建議雙方朝合意終止契約方向進行。

日管處指出，仲成公司曾於5月10日函送解約條件，包括返還「律師公費」、「規劃設計」、「營運費用」、「備標費用」等總計1億1529萬餘元，但處方金額不合理且項目難以查證，並回覆仲成公司若有意協商終止契約關係，得就受領給付之返還項目如土地租金、開發權利金及履約保證金等項目範圍內，提出返還協商條件內容。

至於原住民傳統領域爭議部分，日管處解釋經魚池鄉公所提起訴願後、原住民提行政訴訟等過程，最高行政法院於今年6月10日判決確定撤銷原民會107年6月11日公告之邵族傳統領域範圍，本案用地已回到原簽訂契約時之狀態；但在雙方對合意終止契約之協商條件尚未達成共識之下，基於履約管理及監督之責，仍函請仲成公司應依約持續辦理環評作業等，並告知納入興建期之計算。

日管處表示，仲成公司於12月2日再提協調申請書，希望就履約爭議及協商合意解約等再做協調，本案已辦理召開協調委員會議相關籌備事宜，如業者仍有意朝合意解約方向進行，仍願意進行後續協商。



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