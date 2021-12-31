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全球平均每天「新增100萬例確診」　疫情2年來首見

▲▼英國疫情,英國,Omicron,新冠,新冠肺炎,世界疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國疫情。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

法新社統計，過去7天期間，全球平均每日新增超過100萬起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，是疫情兩年前爆發以來的頭一遭。

Omicron變異株迅速傳播，各國確診激增，12月23日至29日全世界通報了超過730萬例新染疫個案，平均每天有104萬5000起確診。這數據來自各國衛生單位每日通報的數字。

此數據遠超過現在這波疫情之前、在今年4月23日至29日創下的紀錄，當時的7天平均值是81萬7000例。

▲▼美國賓州、美國疫情、5到11歲兒童接種新冠疫苗、兒童疫苗。（圖／路透）

▲美國賓州兒童接種新冠疫苗。（圖／路透）

儘管自疫情開始以來，許多國家加大檢測力度，但仍有很大一部分症狀較不嚴重或無症狀的個案未被發現。此外，篩檢政策也因國家而異。

超過85%的新增確診發生在受Omicron變異株影響最甚的兩個地區。歐洲過去7天通報402萬2000起病例，比前一週增加了36%；美國和加拿大同期一共通報226萬4000例確診個案，較前一週增長83%。

亞洲過去7天則新增26萬8000起確診，下降了12%。此外，全球COVID-19病歿人數連續3週下降，過去一週為6400人，與前一週相比降達6%。

▼南韓新冠疫情有稍微降溫的趨勢，圖為京畿道城南市。（圖／達志影像）

▲▼南韓新冠疫情有稍微降溫的趨勢，圖為京畿道城南市。（圖／達志影像）

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