名指揮家偷吃女鋼琴師　正宮抓包質問小三：邱老師好用嗎？

▲知名指揮家邱君強。（圖／翻攝自央廣YouTube、台北愛樂文教基金會網站）



記者崔子柔／綜合報導

知名指揮家邱君強在2018年時擔任「魔笛」總指揮，結識當時的鋼琴伴奏蔡女，兩人同遊上海4天，事後被邱妻謝女抓到偷吃，高等法院認定邱、蔡侵害謝女配偶權，判處連帶賠償30萬元。

根據判決書內容，邱君強承認他和蔡女到上海出遊，並同房睡3晚，但沒有發生性關係，不過他辯稱和妻子感情早已破裂，妻子也在2018年5月時和他發生激烈爭吵、提離婚，因此認為不用向妻子報備出國事宜。

蔡女則表示，她是因為擔心謝女在外散播謠言，才會為了和邱君強出國一事和謝女道歉，並未承認通姦。

法官勘驗蔡女、謝女的臉書對話，謝女質問提到，「邱老師好用嗎」、「上海好玩嗎」、「他追你嗎？還是你主動」等，蔡女則回說，「對不起…是邱老師熱烈地追求我的」、「我想要好好向您道歉」。

謝女追問，「妳會怕嗎」、「為了什麼道歉呢」，蔡女又說，「然後您可以告我……對不對？」、「我真的很對不起妳，其實，我不應該害怕別人知道，我既然敢做，表示我必須承擔這些後果」。

高院法官依照對話內容判斷，認為蔡女自知和邱君強交往逾越一般男女，也知道謝女能向她提告，因此維持一審判決，邱君強與蔡女連帶賠償30萬元。