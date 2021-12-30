顏寬恒酸林靜儀：兼差媽祖轉戰宗教界　10金句堪稱名嘴界新希望

▲顏寬恒參加政見辯論會。（圖／翻攝自YouTube／台中市選舉委員會）



記者黃巈禾／綜合報導

台中市第2選區立委補選將於明年1月9日投票，政見辯論會今（30日）晚登場。國民黨候選人顏寬恒諷刺，民進黨候選人林靜儀在林佳龍的加持下，還兼差當個媽祖婆，可以轉戰宗教界，而10大金句更堪稱是名嘴界未來新希望。

民進黨候選人林靜儀競選總部主委林佳龍日前出席在彰化、南投鄉親挺林靜儀後援會時提到媽祖托夢，「媽祖是林默娘，姓林，是我們林家的祖姑，靜儀她也姓林，所以我有感應到，媽祖有這一個指示，我們林家靜儀出來參選，發揮媽祖精神，聞聲救苦」。

對此，顏寬恒在辯論會上表示，在其它候選人身上倒是看到幾個優點，林靜儀醫師擔任婦產科醫師期間就開始參與政治，仍然可以在20年左右的時間接生7000位新生兒，還被總統封為註生娘娘；包括在林佳龍的加持下，還兼差當個媽祖婆，像這樣的人才沒辦法繼續留在醫界，反倒是醫界的損失，或是轉戰宗教界，這可能也是全國人民的損失。

顏寬恒指出，林醫師舌燦蓮花，10大金句堪稱名嘴界未來新希望，包括晚上10點限電增加生育率、用湯匙喝珍奶、魯蛇怪爸爸當年沒戴套，林醫師到台中來設籍台中租房子在烏日，才兩個月的時間，卻有獨到見解說台中人是檳榔嘴，還告訴大家要穿防帶衣才能參加第二選區的補選，種種說法成為選舉插曲。

顏寬恒還說，反倒是其他三位候選人用自己的方法和理想參與補選，展現自己的才能和政見，這是他在這場選舉看到最正向、最欣慰的。

國民黨前青年部主任、戰鬥藍青年蕭敬嚴過去列出林靜儀10大金句，包括「助理在大便」、「晚上10點後限電」、「用湯匙喝珍奶」、「再投國民黨就不生小孩」、「礦業法就是拚命加蔥加到整鍋壞掉」、「中華民國只是勉強用一下」、「北市府當疫苗是避孕藥」、「魯蛇怪爸爸當年沒戴套」、「1500萬劑BNT都到貨打不完」、「台中穿防彈背心才能選」。