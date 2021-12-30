「這兩個月無時無刻受到攻擊...」　顏寬恒：奉勸政黨、候選人適可而止

▲顏寬恒參加政見辯論會。（圖／翻攝自YouTube／台中市選舉委員會）

記者楊蕓／台北報導

台中中二選區立委補選辯論會30日晚間登場，國民黨候選人顏寬恒在提問環節時表示，從登記參選到現在的兩個月，受到媒體、政論節目無時無刻攻擊，認為自己是負面選舉的受害者，他也奉勸在進行選舉的政黨、候選人應該適可而止，若認為他有犯法事證，應該要請檢調進行偵查，還給當事人清白。

第二輪提問環節，提問人袁鶴齡提問，各候選人如何看待競爭對手，並舉出競爭對手上值得讚許的特質，以作為自己未來擔任立委的參考。

顏寬恒表示，他從來沒有口出惡言攻擊任何一位候選人，但他以被害者角度，從登記參選到現在連續兩個月，都遭受到媒體、政論節目、新聞網路無時無刻的攻擊，負面選舉在他的身上可以很清楚看到。

顏寬恒表示，若這些負面惡意攻擊都有證據，那應該交給檢調單位進行偵查，並透過司法還給候選人清白，然而並沒有看到這樣的做法，負面攻擊在他的身上淋漓盡致，「我也要奉勸在進行選舉的政黨、候選人應該適可而止，若有犯法事證，請檢調進行偵查，還給當事人清白。」

談到其他候選人的優點，顏寬恒先點名民進黨候選人林靜儀，擔任婦產科醫師期間參與政治，20年接生了7千位新生兒，被總統封為註生娘娘，在林佳龍加持下兼差當媽祖婆，大酸「這樣的人才沒有留在醫屆、轉戰宗教界，是人民的損失。」

「林醫師舌粲蓮花，網路上列出的10大金句，堪稱是名嘴界未來新希望。」顏寬恒指出，包括林靜儀曾說晚上10點限電可以增加生育率、捍衛助理不接電話說是去上廁所、喝珍奶一百種方法、年輕網友是魯蛇、說台中人是令人崩潰的檳榔嘴、要穿防彈衣等種種說法，成為這場選舉中的另外插曲。



顏寬恒最後表示，對於其他三位候選人李昇翰、張炯春以及林金連，可以看到他們用自己的方法堅持理想，參與第二選區立委補選，讓大家展現才能與提出政見，是他所看到最正向的。