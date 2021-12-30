業務酒後找代駕遭「扣牌半年」！代駕公司道歉了：罰單錢我們出

▲男子請代駕結果被吊扣牌照，業者道歉：願意繳罰單。（圖／翻攝自爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

一名男子11月底外出喝酒，為了安全著想，透過App找了代駕，沒想到對方在國道上狂飆，時速高達161公里，害他被吊扣牌照。對此，業者則出面致歉，已經解雇違規司機，也願意負擔罰款，目前仍在持續溝通當中。

林姓男子指控，他11月底喝酒找代駕，人到場以後，他因為太累在車上睡著，沒想到對方竟然在國道上狂飆，限速100公里，卻飆到161公里，林男因此吃上罰單、遭到扣點，還被吊扣牌照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林男牌照被扣，讓同事相當生氣，平時從事業務工作，此次被吊扣牌照半年，接下來工作根本不曉得怎麼辦，業者卻只願意負擔罰單的金額，「我們要的不是罰單的錢，我們要的是他在監理站的紀錄可不可以被取消，可不可以被註銷的？畢竟是藥針對駕駛人，而不是車主本人。」

▼代駕駕駛在國道上狂飆，導致車主被吊扣牌照。（圖／翻攝自爆料公社）



對此，業者則回應，對此深感抱歉，會負起全部責任，已經積極聯繫消費者，想把事情處理好，也立刻解除當事駕駛的合作關係。

事實上，依據代駕定型化契約的內容，若因為交通違規發生處罰案件，應該是代駕司機負責，至於此次衍生的糾紛該如何處理，仍待消費者與業者協商。