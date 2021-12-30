百貨店內熊抱蹭女顧客　搜身畫面曝噁男客性騷判拘役45天

▲汐止區大同路一潘姓男子涉嫌熊抱磨蹭女消費者性騷遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

11月22日傍晚17時許、新北市汐止區大同路2段184巷琳瑯倉庫生活百貨商店內，一位女性消費者在店內逛商品時，遭到同在店內潘男（35歲）從後方熊抱磨蹭，被害女子嚇得花容失色立刻報警處理，轄區汐止警分局獲報後派遣警員到場逮捕涉嫌騷擾女消費者的潘男進行調查，警方訊後依違反性騷擾防治法逮移送士林地檢署偵辦。

▲汐止區大同路一潘姓男子涉嫌熊抱磨蹭女消費者性騷遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，潘男當時戴白色棒球帽、口罩、格子襯衫進入店內、以突發不及防備的方式熊抱接觸女被害人，並伺機下受觸摸女子腹部、腰部等身體隱私處，導致女子深感噁心不悅當場尖叫求救，店員聞訊立刻報警處理，警方檢視該案，認定潘男明顯觸犯性騷擾防治法，加上被害女子當場提出性騷擾行政申訴及刑案告訴。

該件性騷擾案件目前已召開性騷申訴調查會議審查，並認定潘男任意熊抱互不認識的女子行為誇張，性騷擾事件成立，警方依法函報新北市政府社會局參處。

潘男日前性騷擾刑案部分經士林地方法院簡易判決，法官認定觸犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，處拘役45日，得以新台幣1千元折算1日易科罰金。

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