　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

健身女網紅逛傳統市場…遭變態男性騷：差點打爆他　警火速逮到人

▲▼林少榆逛市場遭性騷擾。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）

▲林少榆逛經常在臉書、IG分享生活日常，沒想到逛市場會遭到性騷。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）

記者柯振中／綜合報導

網紅「機機·林少榆」時常在社群媒體分享生活，因為自然不做作的個性而擁有大批粉絲。不過，她26日在板橋逛街時，卻遭到變態性騷，氣得錄下對方的樣貌，再到警局報案，勇敢的行為讓粉絲大讚「給妳一個讚」。

林少榆26日在臉書上張貼一則影片，當時鏡頭對準一名身穿白色外套的男子，並質問對方「下次敢不敢」，進一步了解原因，竟然是男子趁著林少榆不注意，偷摸她的大腿，讓她瞬間氣炸。

▲▼林少榆逛市場遭性騷擾。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）

▲▼林少榆遭性騷，氣炸質問「下次敢不敢」。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）

▲▼林少榆逛市場遭性騷擾。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）

林少榆生氣詢問男子，對方則不斷道歉，且看起來想要立刻落跑，讓她更加生氣，要求「敢做要敢當」，沒想到男子卻趁隙跑走。

林少榆說，她身穿長袖運動服裝，在板橋某市場買魚卵，沒想到碰到性騷擾的變態，立刻把夾子放下，衝過去將人抓回來，且從行為來看，男子絕對是慣犯，「雖然超想打爆他踹炸他，但我忍住沒動手（深呼吸。但我也只說帶他去警察局而已，不知道這次嚇嚇他會不會學乖！」

▼林少榆前往派出所報案，員警立刻逮到人。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）

▲▼林少榆逛市場遭性騷擾。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）

林少榆事後前往警局報案，沒想到才剛報案完，就已經抓到人，讓她大讚「神效率」，但也害怕帳號因此消失，「如果突然看不到我的帳號了，我再辦新的跟大家敘舊繼續幹話。」

對於林少榆揭穿變態，並報警處理的勇敢行為，粉絲們感到十分贊同，也在下方留言回應，「真的一定要好好懲罰這些壞蛋」、「正義得以伸張」、「給妳一個讚」、「妳是對的繼續支持妳！」

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」　現場尖叫
高雄BMW酒駕「猛撞4行人」！3人躺路上不動
A型人少吃肉！「血型減肥法」菜單一次看　O型想瘦別碰這2種食
兩周飆近500例確診　西安宣布「全市消殺」
健身女網紅逛市場　遭變態男性騷：差點打爆他
美女房仲帶看屋「慘遭射殺」　身中多槍當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄BMW酒駕「猛撞4行人」！3人躺路上不動　殘骸散滿地

健身女網紅逛傳統市場…遭變態男性騷：差點打爆他　警火速逮到人

前獅子會長遭女友怒控家暴劈腿　逆轉！她不滿拒婚動手

台南婦持鞋墊狂攻擊！師生嚇瘋躲進商家　火鍋店長伸援手被讚爆

夜店嗨完進警所！鹿希派抽大麻菸被逮　搭警車到派出所畫面曝

母親和妻小都在家...高雄男工作不順兩度點火燒房子下場曝

快訊／嘉義命案！女子陳屍國小附近果園　兇手被帶回調查

快訊／疑前妻與老闆有染！男丟汽油彈縱火　害他「全身著火」命危

快訊／汐止電桿基座鬆動橫躺路中！小黃閃不過自撞　雙向交通封閉

酒醉搭客運到站不下車　毆打司機還飆五字經！賠11萬換緩刑

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

陸女豪撒43萬台幣慶祝愛犬生日　派520架無人機！網嘆：人不如狗

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

快訊／高雄BMW酒駕「猛撞4行人」！3人躺路上不動　殘骸散滿地

健身女網紅逛傳統市場…遭變態男性騷：差點打爆他　警火速逮到人

前獅子會長遭女友怒控家暴劈腿　逆轉！她不滿拒婚動手

台南婦持鞋墊狂攻擊！師生嚇瘋躲進商家　火鍋店長伸援手被讚爆

夜店嗨完進警所！鹿希派抽大麻菸被逮　搭警車到派出所畫面曝

母親和妻小都在家...高雄男工作不順兩度點火燒房子下場曝

快訊／嘉義命案！女子陳屍國小附近果園　兇手被帶回調查

快訊／疑前妻與老闆有染！男丟汽油彈縱火　害他「全身著火」命危

快訊／汐止電桿基座鬆動橫躺路中！小黃閃不過自撞　雙向交通封閉

酒醉搭客運到站不下車　毆打司機還飆五字經！賠11萬換緩刑

高雄九太開季2連勝　狀元曾柏喻自評不及格

基進黨稱藍論述三奇　國民黨反擊：側翼幫林靜儀提油救火

快訊／高雄BMW酒駕「猛撞4行人」！3人躺路上不動　殘骸散滿地

唐肇廷傷後復健最新近況曝光　目標明年7月復出

張員瑛穿全白又遭批「以為solo舞台」！全員黑色融入舞者登熱搜

盛蝶股再引大戰…正宗坤寶嗆「弄我就好」：別帶你那幫人用她

元坤盃大專七人制橄欖球　北醫復仇台體完成衛冕霸業

馬天宇無預警宣布「2年後退圈」！　工作室著急發聲：想啥呢？

A型人少吃肉！「血型減肥法」菜單一次看　O型想瘦別碰這2種食物

健身女網紅逛傳統市場…遭變態男性騷：差點打爆他　警火速逮到人

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

即／吳宗憲兒吳睿軒夜店外吸大麻被捕

鹿希派10萬交保！全程低頭不發一語

貨櫃船撞台中港碼頭！「船頭直接凹陷」

板橋重大車禍！　7旬婦遭撞頭部重創命危

黑帽T+口罩低調不語　鹿希派被逮超驚訝

台南8月大男嬰突窒息！喉嚨「取出氣球」搶救23天亡

夫妻嗨玩「多P換伴性愛趴」　人夫卻私約搞砸了

快訊／嘉義命案！女子陳屍國小附近果園

快訊／吸大麻被逮！鹿希派10萬交保

王朝903太詭異！警摸黑入門「被踢」聽到女聲說：我在你後面

快訊／板橋重大車禍！女子遭公車撞飛身亡

聖誕趴酒後變調！　男遭毆找支援「被狂轟9槍」

新加坡籍貨輪直撞台中港　港務公司回應了

鹿希派抽大麻被逮　搭警車到派出所畫面曝

更多熱門

相關新聞

襲胸女同事掰醉了　他2動作自打臉

襲胸女同事掰醉了　他2動作自打臉

高雄男子阿龍（化名）去年12月在某KTV走廊遇見女同事美美（化名），竟突然伸手環勾肩膀襲胸，事後挨告聲稱當時酒醉走路不穩，才會不小心碰到。不過，高雄地院法官調閱現場監視器畫面，發現他不僅步伐、站姿穩定，被甩開手時還能繼續穩穩地向前走，根本不像喝醉酒，最終依違反《性騷擾防治法》判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

校園疑性侵案倍增、性騷案破萬

校園疑性侵案倍增、性騷案破萬

陳雪生性騷擾范雲賠8萬　反告她誹謗吞敗

陳雪生性騷擾范雲賠8萬　反告她誹謗吞敗

搭捷運襲胸高中女　媽寶男：想一直看她

搭捷運襲胸高中女　媽寶男：想一直看她

他KTV襲胸女同事「喝酒想靠一下」　下場慘

他KTV襲胸女同事「喝酒想靠一下」　下場慘

關鍵字：

林少榆性騷擾變態

讀者迴響

熱門新聞

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

鄭家純爆拒大哥搭訕「遭50人包圍拖下車」

鹿希派吸大麻被捕…吳宗憲「從重量刑」

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

即／吳宗憲兒吳睿軒夜店外吸大麻被捕

已婚男神驚爆偷吃「熱愛多人運動」！他丟3線索被消音

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

她試穿伴娘禮服太辣！新娘怒打電話：不用來了

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

五月天唱一半「背後突出現她的照片」！

鹿希派等不到10萬交保！

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面