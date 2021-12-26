健身女網紅逛傳統市場…遭變態男性騷：差點打爆他　警火速逮到人

▲林少榆逛經常在臉書、IG分享生活日常，沒想到逛市場會遭到性騷。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）



記者柯振中／綜合報導

網紅「機機·林少榆」時常在社群媒體分享生活，因為自然不做作的個性而擁有大批粉絲。不過，她26日在板橋逛街時，卻遭到變態性騷，氣得錄下對方的樣貌，再到警局報案，勇敢的行為讓粉絲大讚「給妳一個讚」。

林少榆26日在臉書上張貼一則影片，當時鏡頭對準一名身穿白色外套的男子，並質問對方「下次敢不敢」，進一步了解原因，竟然是男子趁著林少榆不注意，偷摸她的大腿，讓她瞬間氣炸。

▲▼林少榆遭性騷，氣炸質問「下次敢不敢」。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）



林少榆生氣詢問男子，對方則不斷道歉，且看起來想要立刻落跑，讓她更加生氣，要求「敢做要敢當」，沒想到男子卻趁隙跑走。

林少榆說，她身穿長袖運動服裝，在板橋某市場買魚卵，沒想到碰到性騷擾的變態，立刻把夾子放下，衝過去將人抓回來，且從行為來看，男子絕對是慣犯，「雖然超想打爆他踹炸他，但我忍住沒動手（深呼吸。但我也只說帶他去警察局而已，不知道這次嚇嚇他會不會學乖！」

▼林少榆前往派出所報案，員警立刻逮到人。（圖／翻攝臉書／機機·林少榆）



林少榆事後前往警局報案，沒想到才剛報案完，就已經抓到人，讓她大讚「神效率」，但也害怕帳號因此消失，「如果突然看不到我的帳號了，我再辦新的跟大家敘舊繼續幹話。」

對於林少榆揭穿變態，並報警處理的勇敢行為，粉絲們感到十分贊同，也在下方留言回應，「真的一定要好好懲罰這些壞蛋」、「正義得以伸張」、「給妳一個讚」、「妳是對的繼續支持妳！」